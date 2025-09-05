Gürsel Tekin: Göreve başladık

CHP İl Başkanlığı'nda tartışmalar sürerken mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, videolu mesaj yayınladı.

Geçmiş yıllarda İstanbul'da 3,5 yıl il başkanlığı yaptığını hatırlatan Tekin, "Krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak dört tane deneyimli CHP kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık." dedi.

CHP'nin savaş meydanlarında kurulmuş siyasi bir parti olduğunu ifade eden Tekin, "Adliye koridorlarına düşmemeliydi." dedi.

Tekin, "Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarını çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün CHP'yi kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz çokça tutsak arkadaşlarımız var. Tutuklu arkadaşlarımız var. Bir çok belediyelerimiz de her gün operasyonlar var." diye konuştu.

"BİZ GÜVENİN"

Hak, hukuk ve adalet için ilerleyen günlerde mücadele edeceklerini de sözlerine ekleyen Tekin, "Bize güvenin, biz CHP'nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında asla hiç kimse bizden bir şey beklemesin. Çünkü biz CHP'liyiz." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme tarafından iptal edilmesi ve il başkanlığına Gürsel Tekin'in getirilmesinin ardından Genel Başkan Özgür Özel ihraç kararını açıklamıştı.

İhraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Gürsel Tekin'den savunması istenmişti.

CHP'li kurmaylar, karara itiraz etmek için bütün itiraz yollarını kullanacağını dile fetirmişti.

Gözler, 15 Eylül'deki kurultay davasında.