Antalya İl Emniyet Müdürü Arslan hakkında gözaltı kararı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhittin Böcek soruşturmasında açığa alınan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Eylül 2025 21:01, Son Güncelleme : 06 Eylül 2025 21:03
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında Aslan'a gözaltı kararı verildi.