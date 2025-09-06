Antalya İl Emniyet Müdürü Arslan hakkında gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

