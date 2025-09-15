Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10:39'da Adıyaman Çelikhan'da, 11.12 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntı saat 10:39'da kaydedilirken, sarsıntının yerin 11.12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
15 Eylül son depremler listesi...
2025-09-15 10:39 - 3.8 - Çelikhan (Adıyaman)
2025-09-15 10:02 - 1.5 - Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 09:43 - 2.1 - Khoy, West Azarbaijan (İran) - [49.34 km] Başkale (Van)
2025-09-15 09:39 - 1.1 - Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 09:37 - 2.0 - Musul, Ninova (Irak) - [89.97 km] Silopi (Şırnak)
2025-09-15 09:32 - 1.4 - Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 09:20 - 3.2 - Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 09:05 - 2.5 - Ege Denizi
2025-09-15 09:01 - 2.7 - Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) - [71.08 km] Koçfaz (Kırklareli)
2025-09-15 08:50 - 1.7 - Nurdağı (Gaziantep)
2025-09-15 08:27 - 1.0 - Simav (Kütahya)
2025-09-15 08:05 - 1.2 - Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 08:00 - 1.4 - Menteşe (Muğla)
2025-09-15 07:30 - 1.7 - Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 07:25 - 2.5 - Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 07:21 - 1.2 - Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 07:19 - 2.5 - Akdeniz - [11.52 km] Samandağ (Hatay)
2025-09-15 06:44 - 1.3 - Kale (Malatya)