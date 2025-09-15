Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Soruşturma başlatıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yanında çocukları olan erkek, hızla geçen cip sürücüsüne tepki gösterdi. Cipten inen sürücü, çocukların yanında babaya tokat attı. Adalet Bakanı Yılma Tunç olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve sürücü hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı ve oğlunu okula götüren kişi, çocuklarıyla yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup bu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı. Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

BAKAN TUNÇ: SÜRÜCÜ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez. Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: SALDIRGAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Yerlikaya, NSosyal hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı açıklamada, sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin 33 yaşındaki O.C. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Çalışmalar sonrası şüphelinin İstanbul'da yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması, yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır. Toplum huzuruna kastedenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezi'mizi arayın, biz gereğini yapalım."

