'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin başvuru reddedildi

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'li bir delegenin, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 16:19, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 16:21
CHP'li bir delege, partinin 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini anımsatarak, 39. Olağan Kurultay takvimi başlatıldıktan sonra parti tüzüğü gereği olağanüstü kurultay kararı alma yetkisinin yalnızca Merkez Yönetim Kurulu'na ait olmasına rağmen bu yetkinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kullanıldığını belirtti.

Başvurucu delege, kurultay için görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul il yöneticilerinin de imzasının alındığını ve kurultay kararı için delegelere baskı yapıldığını ileri sürerek, kurultayın iptali için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, kurultayın iptali adına yapılan başvurunun reddine karar verdi.

Kararda, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında 5 Eylül'de 662 delegesinin tek ve ortak gündemli noter onaylı olağanüstü kurultay başvurusunu değerlendirip, parti tüzüğünün ilgili hükümleri gereğince kurultay için gerekli izni verdiği ifade edildi.

"Olağanüstü kurultay taleplerinde İstanbul il delegelerinin bulunmadığı" tespitine yer verilen kararda, bu nedenle itirazın reddine karar verildiği belirtildi.

