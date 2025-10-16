31 Yıl Ekea, 22 Yıl Kıdem Ve Kha. İntibakı Olan Memur İçin Emekli Aylığı Ve İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?

Ziyaretçi sorusu : 1/4 bilgisayar işletmeniyim kıdem aylığı. 22 yıl kazanılmış hak aylığı 22 yıl emekli keseneğine esas aylık süre 31 yıl emekli ikramiyesini kac yıl üzerinden alacağız emekli maaşı kaç yıl üzerinden hesaplanacak

Detaylar/Değerlendirmeler:

Emekli aylığı bağlanmasında hangi intibak derecesi esas alınır? Konusuyla ilgili olarak, https://www.memurlar.net/haber/1146420/ adresimizde detaylı bilgi vermiş bulunmaktayız.

Konunun özeti, Emekli keseneğine esas aylık (EKEA) kişilerin, kazanılmış ve kıdem aylıklarında değerlendirilmeyen, yani, özel veya resmi geçen sigortalı süreleri, esnaf olarak geçen sürelerinin intibak işleminde değerlendirilmesi, ancak bu intibak işleminin kişilerin gerek ek gösterge, gerekse kıdem aylıklarını artırıcı bir rolünün olmaması durumudur.

Kısa ve net açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Sizin 5434 kapsamında memur ve 31 yıl hizmetinizin içerisinde de işçi veya esnaf olarak geçen sürelerinizin olduğunu anlamaktayız. Yani, 22 yıl sonrası (22 yıl içerisinde ister borçlanın ister borçlanmayın askerlik süreniz varsa bu süreniz gerek kazanılmış hak aylığınızda gerekse de kıdem aylığınızda değerlendirilmiştir) geçen hizmetleriniz sadece emekli aylık tutarınızın hesabında değerlendirilir. Dolayısıyla 31 yıl hizmetinizin tamamı emekli keseneğine esas aylık intibakınızda değerlendirilir ve belirttiğiniz üzere ¼ dereceye bu şekilde gelmiş olursunuz. Bu intibakınız esas alınarak 31 yıl üzerinden emekli aylığınız hesaplanır. Ancak, emekli aylığınızın hesaplanmasında uygulanacak olan ek gösterge ve kıdem aylığı ise belirttiğiniz üzere 22 yıl hizmete karşılık gelen unsurlar esas alınır. Emekli ikramiyesi ödenmesinde de işçilik veya esnaflık hariç 22 tam yıl hizmetiniz esas alınır.

Örnek: Yüksekokul mezunu olduğunuzu kabul edelim. 22 yıl hizmetinize göre intibakınız da 9/1 den başladığında 7 derece 1 kademe olur ve intibakınız 2/2 olur, ek göstergeniz de 2 nci dereceye tekabül eden 2200 ek gösterge olur, ¼ e tekabül eden 2800 ek gösterge olmaz. Dolayısıyla ¼ dereceden aylık ve ikramiye hesaplanırken 2200 ek gösterge rakamı esas alınır.

Durumunuz örneğimizdeki şekilde ise

https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/memur/

adresimizde yer alan emekli memur maaşı hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz. Kullanırken derece ve kademe bölümüne 2/2,

Emekliliğe esas derece ve kademe bölümüne de ¼,

Unvan bölümüne de "Memur"

Hizmet yılına 31 yıl,

Kıdem yılına 22 yıl,

İkramiye yılına 22 yıl,

Olarak doldurarak yazdığınızda emekli aylık ve ikramiye tutarınız ortaya çıkacaktır.

Bu örneği, farklı bir unvanda iseniz veya farklı bir öğreniminiz varsa onun üzerinden hesaplayabilirsiniz. Ayrıca, durumunuzu ve hesaplama konusunda bilgi almak için Kurumunuzla da paylaşmanızı tavsiye edebiliriz.