Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
Bakan Bolat açıkladı: Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenlemeler geliyor!
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın yanıtına dair açıklamada bulundu. Trump, Hamas'ın kalıcı barışa hazır olduğuna inandığını ifade ederken "İsrail derhal bombalamayı durdurmalı ki rehineleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın yanıtına dair açıklamada bulundu.

Trump, Hamas'ın kalıcı barışa hazır olduğuna inandığını ifade ederken "İsrail derhal bombalamayı durdurmalı ki rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarabilelim. Şu an bunu yapmak için çok tehlikeli. Zaten detaylar üzerinde müzakere yürütüyoruz. Bu sadece Gazze ile ilgili değil, Orta Doğu'da uzun zamandır istenen barışla ilgili." dedi.

- Netanyahu, Trump'ın açıklamasından ötürü şaşırdı.

Axios'un İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın açıklamasından ötürü şaşırdı. Netanyahu, Hamas'ın yanıtını Trump'ın planının reddi olarak görüyor.

Hamas, ABD Başkanı tarafından teklif edilen plana yanıt vermiş ve savaşın sona ermesi ve İsrail'in çekilmesi için esirlerin serbest bırakılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

Donald Trump Gazze planına göre, Gazze, Filistin halkının yararına olacak şekilde yeniden inşa edilecek.

İsrail güçleri, esirlerin serbest bırakılması doğrultusunda belirlenen hattın gerisine çekilecek.

Gazze apolitik ve teknokrat bir Filistinli komite tarafından yönetilecek. Komitede Filistinliler ve uluslararası uzmanlar yer alacak.

Bu yönetim, Donald Trump'ın başkanlık ettiği ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da aralarında olduğu bir "Barış Kurulu" tarafından denetlenecek.

Plan, zorunlu göçü dışlarken, ayrılmak isteyenler geri dönme konusunda özgür olacak ve Filistin halkı kalmaya teşvik edilecek.

TRUMP VİDEOLU MESAJINDA TÜRKİYE VE KATAR'A TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Katar ile Gazze'de ateşkes sürecine katkı veren diğer ülkelere teşekkür ettiği mesajında, "Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı.

Mesajında Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulayan Trump, Hamas'ın yanıtını da değerlendirdi.

Trump, mesajında, "Bu süreci buraya getirmemde bana yardımcı olan ülkelere teşekkür etmek istiyorum, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğerleri. Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Son sözlerin somut şekilde ortaya konması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Esirlerin bir an önce serbest bırakılmalarını ve evlerine dönmelerini beklediğini aktaran Trump, "Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum. Bugün çok özel bir gün, birçok açıdan belki de eşi benzeri görülmemiş bir gün. Bize destek olan o büyük ülkelere de teşekkür ediyorum. Herkes bu savaşın bitmesini ve Orta Doğu'da barışın tesis edilmesini istiyordu. Bunu başarmaya çok yakınız." değerlendirmelerini yaptı.

