Uluslararası desteği kaybeden İsrail yalnızlaşıyor

Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Uluslararası desteği kaybeden İsrail yalnızlaşıyor

Gazze Şeridi'ni 2 yıldır yerle bir eden, 67 binden fazla Filistinliyi katleden soykırımcı İsrail, uluslararası arenada giderek yalnızlaşıyor. Sokaklardaki öfke, hem Batılı liderleri, hem de Batı medyasını harekete geçmeye zorladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 08:49, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 08:50
Yazdır
Uluslararası desteği kaybeden İsrail yalnızlaşıyor

Hastaneler, okullar, yardım dağıtım merkezleri... Katil İsrail Gazze Şeridi'ndeki soykırımda sınır tanımadı.

İsrail'in iki yıldır süren soykırımı boyunca gözlerin çevrildiği en önemli adreslerden biri de Birleşmiş Milletler Genel Merkezi oldu. Bu süreçte birçok toplantı gerçekleştirildi ancak bunlardan hiçbiri kalıcı bir çözüm yolunda somut bir adım doğurmadı.

BM'nin çözümsüzlüğüne inat, on binlerin Gazze'ye desteği, yüz binlere dönüştü.

Sokaklarda İsrail'e karşı büyüyen öfkeye, liderler de sessiz kalamadı.

7 Ekim'den bu yana Tel Aviv yönetimine destek veren ülkeler Gazze'deki soykırım karşısında bir bir tavır değişikliğine gitmeye başladı.

Başta İspanya, İrlanda ve Norveç olmak üzere çok sayıda ülke, katil Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama emrini yerine getireceğini duyurdu.

Bolivya, Tel Aviv ile diplomatik ilişkilerini kesti. 8 ülke, İsrail büyükelçisini geri çağırdı.

İspanya, Kolombiya ve Slovenya katil İsrail'e yaptırım uyguladı. Slovenya, Netanyahu'yu "istenmeyen adam" ilan etti.

Kamuoyu baskısı büyüdükçe, Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelerin sayısı da arttı. İlk adım İspanya'dan geldi.

80'inci BM Genel Kurulu sırasında, başta Fransa, Portekiz ve Danimarka olmak üzere 20 ülke Filistin'i tanıdı.

Katil Netanyahu BM Genel Kurulu'nda protesto edildi. Boş salona hitap etti, yalanlarını sıraladı.

Batı medyası da söylem değişikliğine gitti. Aylarca Gazze'deki katliamda İsrail'den yana tavır alan medya sonunda gerçekleri görmeye başladı.

Gazeteler, sayfalarında soykırıma yer verdi.

Dün Filistin'i suçlayıp, İsrail'i sorgusuz sualsiz destekleyenler, Gazze'deki soykırıma karşı daha fazla kayıtsız kalamadı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber