Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif

Ankara Üniversitesi'nin 120 bin TL'lik maaş promosyonunu aşan yeni teklif Akdeniz Üniversitesi'ne geldi. 3 yıllık anlaşma için 121 bin TL teklif edilirken, süreçte son aşamaya gelindi.

Haber Giriş : 10 Ekim 2025 13:18, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 13:19
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif

Kamu kurumlarında maaş promosyonu anlaşmaları hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Ankara Üniversitesi, 120 bin TL'lik maaş promosyonu anlaşmasıyla dikkat çekmişti.

Bu kez Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapan personel için yapılan görüşmelerde, TEB tarafından 121 bin TL tutarında maaş promosyonu teklifi sunuldu. Promosyonun 3 yıl süreyle geçerli olacağı ifade edilirken, anlaşmanın henüz imzalanmadığı bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi maaş promosyon ihalesinde TEB 121 bin TL ile en yüksek teklifi yaptı.

