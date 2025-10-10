Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Avukat Öktem'in öldüğü silahlı saldırıda 9 zanlıya tutuklama talebi

Şişli'de avukat Serdar Öktem'in yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haber Giriş : 10 Ekim 2025 17:57, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 18:39
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat Öktem'in Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 13 şüphelinin savcılıktaki ifade alma işlemleri tamamlandı.

Savcılık, aralarında 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de bulunduğu toplam 9 zanlı hakkında tutuklama talep etti.

Şüphelilerden 4'ü ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğindeki sorgularına birazdan başlanacak.

- Olay

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada görgü tanıklarının beyanları, kamera görüntülerinden tespitler ve polis ekiplerinin iz takibine göre saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendirilen 5 şüpheli ile kaçmalarına yardım ettiği belirlenen bir zanlı olmak üzere 6 kişi yakalanmış, 2 şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu anlaşılmıştı.

Olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesinde yakalanan zanlılara yönelik aramalarda suçta kullanılan 2 kalaşnikof ve 2 tabanca olmak üzere 4 silah, kar maskesi ve eldiven ele geçirilmişti.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Devam eden çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı belirlenen ve suikastla ilişkili oldukları değerlendirilen 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

- Otopsi raporu

Adli Tıp Kurumunun ön otopsi raporunda Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne ve sol koluna isabet eden yaralanmalardan en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

