5510 kapsamındaki memurların hizmet birleştirmesi geçmişe doğru işler mi?

Soru : Merhaba ssk lı ilk işe başlayış tarihim 2006 2 ay sigortam yattı ve işten ayrıldım. Sonra kamuda 1ay 2007 de Türkiye İstatistik Kurumunda çalıştım. 2010 dan 2012 ye kadar ücretli öğretmenlik yaptım. 2012 de sürekli işçi kadrosuna geçip hala devam ediyorum memuriyete geçince hizmet birleştirmesi 2007 yılından mı baslar 657 de emekli olma şartı kadınlarda 25 yıl 9000 bin gün müdür. Ben hangi prim gününe hangi kanuna tabi olurum memuriyete başlama tarihim 2007 itibariyle mi sayılır.

Detaylar/Değerlendirmeler:



5510 kapsamındaki memurların hizmet bütünleşmesi ve emekli ikramiyesi konularıyla ilgili yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1147291/

https://www.memurlar.net/haber/1092646/

https://www.memurlar.net/haber/1061094/

Adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Özetle, hizmet bütünleşmesi 5510 kapsamındaki memurlar için de önemlidir. Ancak, bu bütünleşme sonucunda SGK primleri açısından bir değişiklik getirmez ve geçmişe yönelik olarak bir işlem yapılmasının da gerekli bir işlem olduğu sonucunu getirmez.

Memuriyete başlama tarihinde kamuda dahi geçse işçilik süresi esas alınmaz, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur statüsünde göreve başlanılan tarih ve hizmet olarak da SGK primleri tam olarak ödenmiş olan süreler esas alınır.

Ayrıca, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleri olmayanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, 5510 kapsamında memur olmakla birlikte 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf olarak çalışmaları olanlar hakkında hizmet yılı ve yaş şartı olarak 5434 sayılı Kanun hükümleri esas alınmaktadır. Bu işlem 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2 hükmü gereği olmaktadır.

8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir statüde çalışmaları olmayan ve bu tarihten sonra ve 1 Ekim 2008 tarihleri arasında çalışma hayatına (işçi, esnaf, memur) başlamış olan 5510 kapsamındaki memurlar için ise, kadın ve erkek ayrımı yapılmaksızın 25 yıl SGK primleri ödenmiş hizmetlerinin olması ve kadınların 58 yaşını, erkeklerin de 60 yaşını doldurmaları şartıyla emekli olabilmektedirler.

Ayrıca, kısmi emeklilik olarak adlandırılan 61 yaşını doldurmak ve 15 tam hizmet yılı olmak şartıyla da, yani hem hizmet hem de yaş şartının olması şartıyla emeklilik kazanımı olmaktadır. Bu durum kadın ve erkek memur için aynıdır.

Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek husus şöyledir:



Eylül 1999 tarihinden sonra çalışma hayatına başlamış olduğunuzdan, memur statüsündeki şartlarınız da 25 tam hizmet yılı (9000 gün SGK primleri ödenmiş olan bu sürenin içerisinde işçilik süreleriniz, ücretli öğretmenlik süreleriniz dahil) aranır ve yaş koşulunuz olarak da 58 yaşınızı doldurmanız gerekir.



1 Ekim 2008 tarihinden önce de memurluk hizmetiniz olmadığı için de 5510 kapsamında memur statüsünde sayılırsınız.



