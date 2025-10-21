Motorine indirim geliyor
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.30 lira indirim yapılması bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Akaryakıt fiyatlarında beklenen 1.30 TL indirim yarından itibarıyla pompaya yansıyacak. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 51,97 liraya, Ankara'da 51,83 liraya, İzmir'de ise 53,31 liraya gerileyecek.
21 Ekim Salı itibarıyla akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
- İstanbul Avrupa Yakası:
- Benzin: 52.18 TL
- Motorin: 53.27 TL
- LPG: 27.71 TL
- İstanbul Anadolu Yakası:
- Benzin: 52.00 TL
- Motorin: 53.13 TL
- LPG: 27.08 TL
- Ankara:
- Benzin: 53.03 TL
- Motorin: 54.29 TL
- LPG: 27.60 TL
- İzmir:
- Benzin: 53.35 TL
- Motorin: 54.61 TL
- LPG: 27.53 TL