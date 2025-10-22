Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında saat 05.45'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 07:23, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 09:37
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 05.45'te Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarından 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 34,46 kilometre olarak açıklandı.
Akdeniz'deki deprem Ortaca ilçesine 20 kilometre mesafede oldu.
