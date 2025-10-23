16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'tan savunma istedi
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'tan savunma istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş'a "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" iddialarına ilişkin savunma için bir haftalık süre tanıdı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 07:25, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 10:29
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturma kapsamında, iddianame tanziminden sonra ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğu değerlendirilerek İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etmişti.

T24'ün haberine göre İçişleri Bakanlığı, soruşturma izni talebi çerçevesinde Yavaş'a savunma hakkı tanıyarak bir haftalık süre verdi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlamasıyla tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Mansur Yavaş'tan soruşturma izni iddialarına yalanlama

