Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün ürünleri ve cep telefonlarında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi oranları ile maktu vergi tutarları yeniden belirlendi. Tütün mamullerinde yüzde 45 oranında vergi korunurken, cep telefonlarında matraha göre yüzde 25 ila 50 arasında değişen oranlar uygulanacak. Kararlar 23 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Haber Giriş : 24 Ekim 2025 01:30, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 05:36
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de

23/10/2025 TARİHLİ VE 10520 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkür Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

23/10/2025 TARİHLİ VE 10521 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

