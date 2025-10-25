Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
Ana sayfaHaberler Siyasi

İmamoğlu, 'casusluk soruşturması' kapsamında yarın ifade verecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "casusluk soruşturması" kapsamında yarın saat 11.00'de Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek.

25 Ekim 2025
İmamoğlu, 'casusluk soruşturması' kapsamında yarın ifade verecek

Önceki gün başlatılan casusluk soruşturması kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da gözaltı kararı verildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre İmamoğlu, 26 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden Çağlayan'a getirilecek. İmamoğlu'nun, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde ifadesinin alınacağı öğrenildi.

CHP'den 'Çağlayan'a gelin' çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu için vatandaşlara Çağlayan Adliyesi önüne gelme çağrısında bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, 26 Ekim Pazar Saat 11.00'de Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geliyor. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde demokrasimizi ve Türkiyemizi savunmak için buluşuyoruz."

Özgür Özel'den 'İmamoğlu' kararı: Derhal Türkiye'ye dönüyorum

İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nin (SP) kongresi için Luzern'de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasından yarın Çağlayan Adliyesi'nde ifade vereceğinin ortaya çıkmasının ardından yurda dönme kararı aldı.

Ekrem İmamoğlu yarın casusluk soruşturması kapsamında ifade vereceğinin öğrenilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özel, bulunduğu İsviçre'den Türkiye'ye dönme kararı aldı. Özel, "Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum. Yarın sabah 11.00'de Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın arkasında olacağım" dedi.

İBB'deki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın saat 11.00'de tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden Çağlayan Adliyesi'ne götürülerek casusluk soruşturması kapsamında ifasi alınacak.

Özel: Cumhurbaşkanı adayımın arkasında olacağım

Özgür Özel de yarın Çağlayan Adliyesi'nde olacağını açıkladı. İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nin (SP) kongresi için bulunduğu Luzern'de konuşan CHP Özel, vatandaşları Çağlayan Adliyesi önüne davet etti.

Özel açıklamasında şunları ifade etti:

"Peki biz ne yapacağız? Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum. Yarın sabah 11.00'de Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın arkasında olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın yanında olacağım. Tüm İstanbulluları hem seçtikleri belediye başkanlarına hem onların takdiriyle geleceğin cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu'na, iradelerine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesi'ne doğru davet ediyorum. Çağlayan Adliyesi'nin önüne davet ediyorum, dayanışmaya davet ediyorum, seslerini yükseltmeye davet ediyorum. İnsanları, bu ülkenin, Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkmaya, bu darbe girişiminin son aşaması olan casusluk iftirasına karşı da Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmaya davet ediyorum."

