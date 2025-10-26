PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Terör

PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı

PKK, Süleymaniye'deki silah yakma eyleminin ardından şimdi de Kandil'de yeni bir adım atacağını açıkladı. 11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yakan terör örgütü PKK açıklama yaparak Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 09:12, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 10:08
Yazdır

Terör örgütü PKK, Türkiye'deki faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım atılmış oldu.

Kuzey Irak'ta yapılan açıklamaya göre, örgüt Türkiye'deki faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Açıklamada, "Ortadoğu'da yaşanan çatışma ve savaşların Türkiye'nin ve Kürtlerin geleceğini çok ciddi biçimde tehdit eder hale gelmesi üzerine; geçen yıl Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle, Önder Abdullah Öcalan'ın açıklamalarıyla başlayan ve Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihli 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısı ile kimlik kazanan süreç, son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçmektedir." denildi.

Geçen 8 aylık süre içinde öneme sahip büyük adımlar atıldığının belirtildiği örgütün açıklamasında, şöyle ifadelere yer verildi:

"Önder Abdullah Öcalan ve PKK öncülüğünde Kürt tarafının attığı bu tarihsel adımlar, Türkiye siyasi ve toplumsal ortamını derinden etkileyerek, barış ve demokratikleşme doğrultusunda yeni bir ruh ve irade ortaya çıkardı. Kürtlerin barış, demokratik ve özgürlükten yana olan bu cesur ve fedakar tutumu, Türkiye içinde ve dışında genel planda hep takdirle karşılanmıştır."

"TÜRKİYE'DEKİ TÜM GÜÇLERİMİZİ GERİ ÇEKİYORUZ"

"Bu doğrultuda, 12. Kongre Kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekme işlemini Önder Abdullah Öcalan'ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. Medya Savunma Alanlarına ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamaya bizzat katılmaktadır. Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır."

Bu açıklama Türkiye'de faaliyet gösteren bazı örgüt mensupları da katıldı.

Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adım 11 Temmuz'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atıldı.

MİT koordinesinde planlanan ve titizlikle takip edilen tören için Diyarbakır'dan bir grup da Kuzey Irak'a gitti. 150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer almıştı.

11 Temmuz'da saat 11:22'de terör örgütü PKK'nın ilk grubunun silah bırakarak yaktı. Silah bırakanlar arasında PKK yöneticisi Bese Hozat da bulunuyordu.

Aralarında PKK'nın yönetici kadrosundan isimlerin de yer aldığı terör örgütü üyeleri silah bıraktığı silahlar yakıldı.

