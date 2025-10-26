Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma ile çalışanlara toplamda 110 bin TL promosyon ödenecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 14:31, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 14:36
Tarım ve Orman Bakanlığı personeli 110 bin TL maaş promosyonu alacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı personelin maaş promosyonu için Zİraat Bankası ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
İmzalanan anlaşmaya göre çalışanlar 95 bin TL nakit, 15 bin TL de para puan olmak üzere 110 bin TL promosyon alacak.
Ödemeler 16 Kasım'da çalışanların hesabına yapılacak.