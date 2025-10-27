TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"571 HAKEMİN 371'İNİN BAHİS HESABI VAR"

Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca. Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor" dedi.

"BİR HAKEM TEK BAŞINA 18 BİN 227 DEFA BAHİS OYNAMIŞ"

TFF Başkanı, "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 defa oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ CEZALARI ALACAKLAR"

Hacıosmanoğlu, "Gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp,kısa süre içerisinde Disiplin Kurulu'na sevk edilip, talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım" şeklinde konuştu.

"TÜRK FUTBOL AİLESİYLE İLGİLİ DE ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

TFF Başkanı, "Türk futbolunun içinde ne pislik varsa temizlemek görevimiz. Cenab-ı Allah müsaade ettiği süre içerisinde bunları yapacağız. Güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz hakemlerle başladık ama ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım dahil, bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Sonuçlarını yakın zamanda paylaşırız. Türk futbol ailesiyle ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Biz TFF olarak nasıl kendi kapımızın önünü temizliyorsak, Türk futbol ailesinin üstüne düşen görev de kendileriyle başlayıp futbolcuları dahil tüm unsurlarıyla kontrol edip paylaşmaları. Aksi durumda çalışmalarımızı güzide devlet kurumlarımızla yapıp paylaşacağız" sözlerini sarf etti.

"BUNLAR KAMUOYUNA YETER"

Hacıosmanoğlu, "Soru talebi geldi. Sorulacak olan bir soru, verilecek olan bir cevap yok. Bunlar kamuoyuna yeter. Titizlikle bu konu üzerinde duracağız. Herkesin desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.