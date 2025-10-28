Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Bölgede şiddetli yağmur yağışı etkisini sürdürürken, vatandaşlar ve görevliler çevredeki kafelerde geçici ortak alanlar oluşturarak barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşıladı.

"Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan 3 bina ve 1 iş yerinde incelemlerde bulunduk. Vatandaşlarımızı ve çalışma ekiplerimizi ziyaret ettik."

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yerlikaya, depremzedelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde ve 5,66 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.

