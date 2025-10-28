Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgeye geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde ve 5,66 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.
Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yerlikaya, depremzedelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı:
"Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan 3 bina ve 1 iş yerinde incelemlerde bulunduk. Vatandaşlarımızı ve çalışma ekiplerimizi ziyaret ettik."
Bölgede şiddetli yağmur yağışı etkisini sürdürürken, vatandaşlar ve görevliler çevredeki kafelerde geçici ortak alanlar oluşturarak barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşıladı.
Yetkililer, artçı sarsıntıların sürdüğünü belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.