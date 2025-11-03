Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Enflasyon, ekim ayında yüzde 2,55 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,55 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 oldu.
Ekonomistlerin beklentisi ekim ayında TÜFE'nin yüzde 2,69 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 33,05 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde piyasa beklentilerini aşarak yüzde 3,23 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak gerçekleşmişti.