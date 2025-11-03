Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 5'e yaklaştı

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde, Kasım ayı için %1,55, Aralık ayı için ise %1,14 enflasyon oluşacağı beklenmektedir.

TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyonuna göre memurlar ilk dört ayda yüzde 4,99 enflasyon farkı alacaklı hale geldi.

