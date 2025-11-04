Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur

Avukatlar, 2. kez yapılan tahliye başvurusu yapmış oldu.

Halk TV'de yer alan habere göre söz konusu kararın ardından avukatlar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yaptı.

Böylece, AİHM'in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısının ardından kendisine yöneltilen Selahattin Demirtaş sorusuna "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" yanıtını verdi

