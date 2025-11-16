Şule Çet davasıyla ilgili dezenformasyon yapan kişiye soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan A.U. isimli kişi tarafından "infaz sistemimiz suçlulara cesaret veriyor" şeklinde yapılan paylaşımda, hükümlü Berk Akand'ın Şule Çet'in öldürülmesine iştirak suçundan tahliye edildiği iddiasına yer verildiği aktarıldı.

Açıklamada, 29 Mayıs 2018'de Şule Çet'in ölümüne neden olan olayla ilgili Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen yargılama sonucu, "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 yıl 6 ay, "cinsel saldırıya yardım etmek" suçundan 5 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

İstinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda mahkumiyet hükümlerinin kesinleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 5 Haziran 2025'te ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiştir. Hükümlü açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemde izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanmış, ardından açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılarak, Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakli gerçekleştirilmiştir. Daha açık bir deyişle Berk Akand adlı hükümlünün tahliyesi söz konusu olmamış, aksine infazı aralıksız olarak devam etmiştir."

Açıklamada, sosyal medyadan yapılan paylaşımın kamuoyuna açık kitle iletişim araçlarına konu olduğu, paylaşım ve dolayısıyla haber içeriğinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldığından, A.U. hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.