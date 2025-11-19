İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Trafik Kavgasında Öldürülen Öğretmenin Katilinin Kimliği Ortaya Çıktı

Giresun'da 68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un ölümüne neden olan saldırganın, bir hastanede güvenlik görevlisi olduğu ve dört ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Coşkun'un, kızının üç yıllık tedavi süreciyle yalnızca bir hafta önce akciğer kanserini yendiği öğrenildi.

Haber Giriş : 19 Kasım 2025 13:14, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 13:19
Giresun'un Keşap ilçesinde 16 Kasım'da Karadeniz Sahil Yolu'nda iki sürücü arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre sürücülerden İlhan İ. (38), diğer sürücü 68 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun'u darbederek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Coşkun, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kanseri Bir Hafta Önce Yenmişti

Edinilen bilgilere göre Abdullah Coşkun, akciğer kanseri tedavisini Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görev yapan kızı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan'ın üç yıllık tedavi çabalarıyla yalnızca bir hafta önce tamamladı. Çiftin, tedavinin bitmesinin ardından İzmir'den Giresun'un Tirebolu ilçesindeki evlerine dönerken saldırıya uğradığı öğrenildi.

Coşkun'un eşi Hanife Coşkun, saldırganın eşine yumruk attığını, ardından aracın dışına sürükleyerek tekmelediğini ve kendisinin de darbedildiğini söyledi.

Saldırgan Güvenlik Görevlisi Çıktı

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli İlhan İ.'nin, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlendi. Şüphelinin profesyonel olarak boks yaptığı ve dört ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Tutuklanan saldırganın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, olayın trafik tartışması sırasında geliştiğini iddia ettiği bildirildi.

"Babam Kanseri Yendi Ama Caniyi Yenemedi"

Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Babam seyir halindeyken arkadan hafifçe çarpıyor, ardından hızla önüne geçip aracın önünü kesiyor. Görüntülerde de açıkça görülüyor. 68 yaşındaki babamı acımasızca darbediyor. Babam akciğer kanserini yeni atlatmıştı. Babam kanseri yendi ama caniyi yenemedi. Bu saldırganın en ağır cezayı almasını istiyoruz."

