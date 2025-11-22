Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye 'İmralı 'eleştirisi
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye 'İmralı 'eleştirisi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun süren sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu, İmralı'ya üye göndermeme kararı alan CHP'yi eleştiren bir videolu mesaj yayımladı.

22 Kasım 2025 20:00
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye 'İmralı 'eleştirisi

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin İmralı'ya giden komisyona katılmamasını "CHP sürecin içinde olmak zorundadır ve risk almalıdır. Milletimizin beklediği, CHP'nin sürece yön vermesidir." dedi.

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan video paylaştı ve şöyle konuştu;

- Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvetle, yolsuzluklarla, rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Hesap vermek her CHP'linin namus borcudur.

Yolsuzluklara bulaşmış olanlar partiden arındırılmalıdır.

- CHP, kardeşlik sürecinin içinde olmalı, risk almalı, dışında kalmamalıdır.Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisidir. Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti koruma iradesinin de ta kendisidir.

Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır.

Birinci Misyon: Siyaseti Temiz Tutmak ve Hesap Sormak

Birincisi siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur.

Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi:

Rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.

Bunlarla bir araya gelemez.

Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz.

Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.

İkinci Misyon: Devlete İstikamet Çizmek

İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ortadoğu'dan Asya'ya, Kafkaslılardan Avrupa'ya, Altaylardan Tuna'ya söyleyecek sözü vardır.

Türkiye Cumhuriyeti at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş milletler sofrasında sıkıştırılamaz. Sıkışıklığa gelemez.

Kılıçdaroğlu^ndan Terörsüz Türkiye Sürecine Destek

Cumhuriyet Halk Partisi Ortadoğu'da tökezmemizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır.

Milletimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir.

Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir. Tarih önünde aziz milletimizle hak, hukuk ve adalet yürüyüşü devam edeceğiz. Mesajı yayınladı

