Ankara'da 153 kişi zehirlenmişti! 4 kişi gözaltında
Ankara'daki gıda zehirlenmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yemek şirketinden 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Giriş : 28 Kasım 2025 08:01, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 08:03
Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan bir inşaatta toplamda 153 işçi, bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
50 KİŞİ TABURCU OLDU
Hastaneye kaldırılan 153 kişiden 50'sinin taburcu olduğu öğrenildi.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Öte yandan olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yemek şirketinden 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.