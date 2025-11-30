TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Şehit polis memuru Hatice Ünal, son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının park halindeki TIR'a çarptığı kazada yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra şehit olan polis memuru Hatice Ünal (24), memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Hatice Ünal için memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki Kavak Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Çankırı Valisi Fırat Taşolar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit Ünal'ın cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şehit Hatice Ünal'ın, İbrahim ve Şerife çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olduğu, 9 Eylül 2024'te Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde göreve başladığı belirtildi.

Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

