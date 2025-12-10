Fed'in faiz kararı bugün açıklanıyor

Bu gelişmelerle dün 2 baz puan artışla yüzde 4,19'a yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi kapanışa paralel seyir izlerken, dolar endeksi de yatay seyirle yüzde 99,2 seviyesinde seyrediyor.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,38 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne yükselişle başladı.

Fed yetkilileri arasında ayrışmaların derinleşebileceği ve "şahin" tonda sözle yönlendirme beklentileri risk iştahının azalmasında etkili oluyor.

