MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
Tefecilik yapanlara düzenlenen operasyonda 17 tutuklama
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
TBMM'de taciz skandalı: Mağdur çocuğa psikolojik destek sağlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde staj yapan liseli kız öğrenciye yönelik taciz iddiaları hakkında inceleme başlatılırken, mağdur çocuk ve ailesine de psikolojik destek sağlandı.

11 Aralık 2025 10:39, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 11:17
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) taciz skandalı ortaya çıktı.

TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin alınan şikayet başvurusu ile soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı

"VAKİT KAYBETMEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Açıklamada, "Kurumumuzda 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından TBMM Genel Sekreterliğine 19.11.2025 tarihinde sunulan şikayet dilekçesi üzerine vakit kaybetmeksizin 20.11.2025 tarihinde konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddialar, titizlikle incelenmekte olup şu ana kadar aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 04.12.2025 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir.

"İLGİLİLER KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILDI"

12.12.2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanması öngörülmekte olup ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılma/iş akdinin sonlandırılması da dahil olmak üzere gereken disiplin işlemleri uygulanacaktır. Mevcut soruşturma kapsamında elde edilen hususlar adli makamlar ile paylaşılacaktır" denildi.

PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLANDI

Bu kapsamda inceleme devam ederken, çocuk ile ailesine yönelik psikososyal destek başlatıldığı açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, TBMM Genel Sekreterliği tarafından detayları kamuoyuyla paylaşılan olaya ilişkin başlatılan idari soruşturma ile adli süreç dikkatle izleniyor.

Bakanlığa bağlı uzman personel tarafından çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek sürecinin başlatıldığını açıklayan Bakanlık kaynakları, hukuki sürecin de yakından takip edileceğini vurguladı.

