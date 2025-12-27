İşçi Veya Bağ-Kur Emeklisi Doktor, Tekrar Memur Olursa Emeklilik Statüsü Değişir Mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Sosyal güvenlik kapsamında emekli veya yaşlılık aylığı alanlardan kamu işyerlerinde göreve başlayanların aylıkları 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği kesilmekte, istisna görevler hariç emekli veya yaşlılık aylığı alanların tekrar memur statüsünde atanmaları da mümkün olmamaktadır. İstisna görevler kapsamına da, Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadroları olmaktadır. Ayrıca, mahalli idarelerin de bu kapsamda olduğunu değerlendirmekteyiz.

İşçi veya Bağ-Kur statüsünden emekli olan Doktor kişilerin de, bu hüküm gereği tekrar Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alması mümkün olabilmektedir.

Peki, bu kapsamdakilerin tekrar açıktan memur statüsüne başladıklarında emeklilik statüleri nasıl olacaktır?

Bu durumu 2'ye ayırmak gerekir.

Birincisi, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk görevi olup, İşçi veya Bağ-Kur statüsünden emekli olanlar; İkincisi de, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk görevi olmayıp İşçi veya Bağ-Kur statüsünden emekli olanlar.

Her 2 durumda da kişilerin 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk/memurluk statüsünde sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetlerinin olup olmadığı durumu önemli olmaktadır. İşçi veya esnaf statüsünden yaşlılık aylığı bağlanmasında esas alınan hizmetler içerisinde memurluk/memurluk statüsünde sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetlerinin olması da bu durumu değiştirmemektedir. Bu şartlar, kişilerin tek bir statüde veya 2 statüden ayrı ayrı aylık alma durumunu belirleyici olmaktadır.

Örnek: 1 Ekim 2008 tarihinden önce Yedek subaylık, vekil öğretmenlik hizmeti veya memuriyet hizmeti olan bir kişi daha sonra işçi veya esnaf olsun ve işçi veya esnaf olarak emekli olsun. Bu kişi daha sonra açıktan Sağlık Bakanlığı bünyesinde Doktor olarak göreve başlasın. Bu kişi, şayet memuriyet hizmetlerinde (işçi veya bağ-kur emekli aylığında esas alınan memurluk hizmetleri hariç) en az 15 tam yıl + 61 yaşını tamamladığında ve emekli olmak istediğinde, hem işçi hem de bağ-kur statüsündeki emekli aylığını, yani memurluk statüsünden emeklilik şartlarını kazandığında ayrı ayrı 2 statüden emekli aylığı alabileceğini değerlendirmekteyiz.

Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk/memurluk statüsünde sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmeti olmayan, bu tarihten sonra memurluk hizmeti olanların ise hem işçi, esnaf statüsündeki emekli aylığını hem de daha sonra atandığı memurluk hizmetinin tek başına değerlendirilerek buradan da ayrı bir emekli aylığını alamayacağını değerlendirmekteyiz.

Örnek; 1 Ekim 2008 tarihinden önce Yedek subaylık hizmeti, vekil öğretmenlik hizmeti veya kısa süreli memuriyet hizmeti olmayan bir kişi Doktor olarak yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı işçi veya esnaf statüsünden emekli olsun. Bu kişi daha sonra açıktan Sağlık Bakanlığı bünyesinde yine Doktor olarak göreve başlasın ve daha sonra emekli olmak istesin, kişinin atanmış olduğu memurluk hizmeti ne olursa olsun memurluk hizmetleri münhasıran dikkate alınmaz (15 yıl hizmet + 61 yaş durumu dahil) ve memurlukta geçen bu hizmetleri önceden bağlanmış, ancak 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği kesilmiş olan işçi veya bağ-kur statüsündeki emekli aylığının güncelleşmesinde, aylık oranlarının yükselmesinde dikkate alınır ve tek bir statüden yani, işçi veya bağ-kur statüsünden emekli aylıklarını almaya devam eder.

Yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz, tamamıyla ilgili kanunlarda yer alan hükümler gereği olmaktadır.

Ayrıca, emeklilikte doktorlara yapılan ilave ödeme konusu ile ilgili değerlendirmelerimiz için,

