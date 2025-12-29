Memurların Mesleki Öğrenim Sonrası Geçen Süreleri İntibak İşleminde Nasıl Uygulanır?

Soru : https://www.memurlar.net/haber/1153092/ adresimizde yapmış olduğumuz değerlendirmelerimize yönelik ziyaretçi sorusu şöyledir.

Merhaba, öncelikle uzun zamandır net cevabını aradığım bir konuda başlık açtığınız için çok teşekkürler. Özel sektörde Bağ kur ve SSK'lı bağlamda tekniker olarak geçirdiğim toplam 16 Yılı aşan belgelediğim hizmetim var ve yaklaşık bir kaç ay içinde intibakım gerçekleşecek. Burada sormak istediğim husus şu: Özel sektörde geçen 16 yıllık süremin 3/4 ü mü maksimum 12 yılı mı intibak edilecek; (4 derece); yoksa bu 16 yılın içindeki maksimum 12 yıllık hizmetin mi 3/4 ü yani 9 yıl mı intibak edilecek (3 derece). Bu konudaki hep maximum sürenin altında personellere daha az kademe/derece hesaplayan örnekler gördüğümden bir kafa karışıklığım var. Bu konuda deneyimli biri beni cevaplayabilirse çok sevinirim. Saygılar.

Detaylar/Değerlendirmeler:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 36/C bendi hükümleri şu şekildedir:

1 - Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

2 - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

3 - Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

4 - Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartiyle, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 3/4 ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

5 - Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez.

HÜKÜMLERİN YORUMU:

İntibak işlemi, yani memurların ek göstergeyi kazanmalarını da sağlayan Kazanılmış Hak Aylığı intibakında değerlendirilecek süreler maddeler gereği ¾'ü veya 2/3' ile sınırlı olmaktadır. Ancak, bu çalışmalar şayet kamu işyerlerinde sigortalı olarak geçmiş ise tamamı (16 yıl ise 16 yılı, 19 yıl ise 19 yılın tamamı gibi), şayet özel işyerlerinde veya kendi nam ve hesabına çalışarak geçmiş ise bu sürelerin 12 yılı geçmemek üzere ¾'ü veya 2/3'ü değerlendirilmektedir. (16 yılın ¾'ü 12 yıl etmektedir, bu durumda 12 yıl değerlendirilir, 16 yıl olarak da ek göstergeyi etkilemeyen Emekli Keseneğine Esas Aylık intibak işleminde değerlendirilir.

Aynı şekilde, 19 yıl hizmeti olanın da (6840 gün) ¾'ü 14 yıl 3 ay eder (5130 gün). Bu durumda 14 yıl 3 ayın tamamı Ktzanılmış hak aylığı yönüyle intibak işleminde değerlendirilmez, bu sürenin 12 tam yılı Kazanılmış Hak Aylık intibakı işleminde değerlendirilir. 19 yılın tamamı ise ek göstergeyi etkilemeyen Emekli Keseneğine Esas Aylık intibak işleminde değerlendirilir.

Özetle:

Mesleki öğrenim sonrası çalışmaların kamu işyerlerinde olması halinde süreye bakılmaksızın tamamı,

Mesleki öğrenim sonrası çalışmaların özel işyerleri olması halinde ise bu sürelerin sınıf olarak ¾'ü veya 2/3'ü,

kişilerin kazanılmış hak aylık intibak işleminde uygulanır.

Her iki durumda da hizmetlerin orantı yapmaksızın tamamı ise emekli keseneğine esas aylık intibak işleminde uygulanır.

Açıklamalarımız bağlamında, intibak işleminde bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız, Kurumunuza müracaat etmenizi tavsiye edebiliriz.

