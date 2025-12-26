Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
Site sakinlerine yönelik: Fahiş Aidat dönemi bitiyor

TBMM'ye ilerleyen günlerde sunulması beklenen kanun teklifiyle, fahiş site aidatlarıyla ilgili yasal düzenlemeye gidilecek, "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetlerine son verilecek.

Haber Giriş : 26 Aralık 2025 12:19, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 12:20
Site sakinlerine yönelik: Fahiş Aidat dönemi bitiyor

AK Parti milletvekilleri Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetlerini de dikkate alarak fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifi hazırladı.

Yeni yılda TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifi ile fahiş site aidatlarıyla ilgili düzenleme yapılacak.

Teklife göre, sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak.

Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak.

Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca bu teklifte, farklı nedenlerle ödeme yapılamamış, başvurusu çeşitli gerekçelerle tamamlanamamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine yeni bir imkan tanınarak süre verilecek.

