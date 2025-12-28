Uyuşturucu operasyonu: Ünlü rapçi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yakalanan rapçi Ege Karataşlı ve Buse İskenderoğlu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 10:55, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 10:57
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında rapçi Ege Karataşlı ve modellik yapan Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.