Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Selen Görgüzel, Doğukan Güngör ve Ezgi Eyüboğlu gibi isimler gözaltına alınmıştı.

Bugün gelen yeni bir son dakika gelişmesine göre, gözaltına alınan başka ünlü isimler oldu.

OKTAY KAYNARCA VE EMEL MÜFTÜOĞLU GÖZALTINDA

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca'nın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN DİĞER İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya'nın "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" "Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak" "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek" "Bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından" gözaltına alındığı bildirildi.

SELEN GÖRGÜZEL'İN İFADESİNDE "MÜFTÜOĞLU" DETAYI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın şüphelilerinden Görgüzel'e savcılıktaki ifadesinde, şüpheli Rabia Karaca'yla özel uçakta olan fotoğrafı gösterildi.

Görgüzel, Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindiğini, söz konusu tatile kendisini Emel Müftüoğlu'nun gönderdiğini belirtti.

Kıbrıs tatilinde Emel Müftüoğlu'nun kumar oynamak için İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu'ndan casino çipi aldığını ifade eden Görgüzel, Gülibrahimoğlu ile Müftüoğlu'nun yüksek miktarlarda kumar oynadıklarını öne sürdü.

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı operasyonlara bir yenisi daha eklenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler ve sosyal medya ünlüsü Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Pazartesi günü başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği veren ünlü isimler, yeniden emniyete götürülmüştü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli ise Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

UYUŞTURUCU VE FUHUŞTAN 19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu bulundurmak, kullanımı kolaylaştırmak ve fuhşa aracılık suçlamalarıyla ifade veren 19 şüpheli hakkında tutuklama talep edilmişti.

Aralarında Bebek Hotel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, Bebek Otel Genel Müdürü Arif Altınbulak, fenomen Burak Altındağ ve Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

3 kişi ise ev hapsi talebiyle sevk edilirken, oyuncu Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, şarkıcı Alya Şahinler ve Saniye Deniz ise savcılıktan serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle idi:

Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Doğukan Güngör, Burak Altındağ, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Bülent Tetik, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Yıldırım, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım, Koray Beşli, Alya Şahinler, Ceyda Ersoy.



