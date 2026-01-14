İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı

Hakim Aslı Kahraman'ı vuran savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan'ın 2022-24 yılları arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda" görev yaptığı ortaya çıktı.

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net