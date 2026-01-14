İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Hakim Aslı Kahraman'ı vuran savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan'ın 2022-24 yılları arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığı ortaya çıktı.
Dün Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.
Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimesi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti.
KASIK BÖLGESİNDEN YARALANDI
Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı.
HÜKÜMLÜ ENGELLEDİ
Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.
GÖZALTINA ALINDI
Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan gözaltına alındı. Gözaltına alınan savcı Kılıçaslan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
GÖREV YERİ ORTAYA ÇIKTI
