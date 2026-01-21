'Kadınlar çalışmak istemiyor değil; mevcut sistem anneliği çalışmanın bedeline dönüştürüyor'

2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

'Kadınlar çalışmak istemiyor değil; mevcut sistem anneliği çalışmanın bedeline dönüştürüyor'

Eğitim-Bir-Sen'in 81 ilde 15 bin 44 kadın eğitim çalışanıyla gerçekleştirdiği saha araştırması, kadın kamu görevlilerinin mevcut doğum izni uygulamalarından ciddi biçimde memnun olmadığını ortaya koydu. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu, doğum izninin 1 yıla çıkarılmasını ve esnek çalışma modellerinin hak kaybı yaratmadan yeniden düzenlenmesini talep etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ocak 2026 09:10, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 09:24
Yazdır
'Kadınlar çalışmak istemiyor değil; mevcut sistem anneliği çalışmanın bedeline dönüştürüyor'

Türkiye'de kadın kamu görevlilerinin çalışma hayatındaki en temel sorun alanlarından biri olan analık hakları, Eğitim-Bir-Sen'in geniş katılımlı saha araştırmasıyla yeniden gündeme taşındı.

Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Kadın Komisyonu ile Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM) iş birliğinde hazırlanan "Türkiye'de Eğitim Alanında Çalışan Kadın Kamu Görevlilerinin Analık Haklarına Yönelik Beklentileri Saha Araştırması", mevcut doğum izni ve esnek çalışma uygulamalarının kadın çalışanlar açısından ciddi yapısal sorunlar barındırdığını ortaya koydu.

Araştırma, 2025 yılı Aralık ayında Türkiye'nin 81 ilinde, farklı branş ve görevlerde çalışan 15 bin 44 kadın eğitim çalışanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Elde edilen veriler, analık haklarının yalnızca bireysel bir sosyal hak meselesi değil; kadın istihdamının sürdürülebilirliği, iş verimliliği, aile bütünlüğü ve nüfus politikaları açısından da stratejik bir başlık olduğunu gözler önüne serdi.

Mevcut Doğum İzni Anneler İçin Yeterli Değil

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, mevcut doğum izni süresine yönelik memnuniyetsizlik oldu. Katılımcıların %97,1'i, yürürlükte bulunan 16 haftalık doğum izni süresinin anneler için yeterli olmadığını ifade etti. Bu oran, kadın kamu görevlileri arasında neredeyse ortak bir görüş birliğine işaret etti.

  • Kadınların %93,1'i, doğum sonrası izin süresinin mutlaka artırılması gerektiğini belirtti.
  • %90,8'i ise doğum izninin 60 haftaya çıkarılması yönünde açık bir talep ortaya koydu.

Katılımcılar, özellikle bebeğin ilk bir yılında annenin fiziksel, psikolojik ve duygusal iyilik halinin hem çocuk gelişimi hem de aile bütünlüğü açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

İşe Dönüş Süreci Desteksiz Bulunuyor

Araştırma yalnızca doğum izni süresini değil, doğum sonrası işe dönüş sürecini de mercek altına aldı. Katılımcıların %70,9'u, doğum izni sonrası işe dönüş sürecinin yeterince desteklenmediğini belirtti. Bu destek eksikliğinin, annelerde tükenmişlik hissini artırdığı, iş verimliliğini düşürdüğü ve mesleki motivasyonu olumsuz etkilediği ifade edildi.

Kadın eğitim çalışanlarının %81,4'ü, doğum izninin yalnızca bir "izin" değil; iş-aile dengesini kurmada temel bir araç olduğunu vurguladı. Araştırma, kısa süreli izinlerin anneleri hem çocuk bakımında hem de mesleki sorumluluklar karşısında zorlayıcı bir ikilemle baş başa bıraktığını ortaya koydu.

Yarım Zamanlı Çalışma: Var Ama Bedeli Ağır

Araştırmanın dikkat çeken başlıklarından biri de yarım zamanlı çalışma uygulamaları oldu. Mevcut mevzuatta yer alan yarım zamanlı çalışma hakkının, uygulamada ciddi özlük ve mali kayıplara yol açtığı ifade edildi.

  • Katılımcıların %95,8'i, yarım zamanlı çalışmada maaş, emeklilik, terfi ve sosyal hakların korunması gerektiğini belirtti.
  • Kadınların büyük bölümü, yarım zamanlı çalışmanın "hak" olmaktan çok, ekonomik ve mesleki kayıplarla sonuçlanan bir tercihe dönüştüğünü dile getirdi.
  • %91,8'i, yarım zamanlı çalışma hakkının kapsamının genişletilmesini isterken; %94,8'i, esnek çalışma modellerinin kadınların iş verimliliğini artırdığını ifade etti.

Bu veriler, esnek çalışmanın doğru tasarlandığında hem çalışan hem de kurum açısından kazanım sağlayabileceğine işaret etti.

Haftalık Çalışma Süresi ve Yeni Modeller

Araştırmada yer alan açık uçlu sorular, kadın kamu görevlilerinin yalnızca izin süreleri değil, genel çalışma rejimine ilişkin de beklentiler taşıdığını gösterdi. Katılımcılar, haftalık çalışma süresinin 32 saate düşürülmesi gerektiğini belirtirken, dünyada yaygınlaşan 4 gün çalışma modelinin Türkiye'de de pilot uygulamalarla değerlendirilmesini önerdi.

Kadın çalışanlar, özellikle küçük çocuğu olan anneler için zaman yönetiminin, iş yükünden çok daha belirleyici bir sorun haline geldiğine dikkat çekti. Çalışma saatlerindeki esneklik ve süre kısaltmasının, hem aile yaşamını hem de mesleki performansı olumlu yönde etkileyeceği ifade edildi.

Anne Olmak Kariyer Kaybına Dönüşmemeli

Araştırma raporunda, analık haklarının mevcut haliyle kadınları ya çalışma hayatından uzaklaşmaya ya da ağır bedeller ödeyerek devam etmeye zorladığı vurgulandı. Katılımcılar, anne olmanın mali kayıp, kariyer gerilemesi ve mesleki görünmezlik ile eş anlamlı hale gelmemesi gerektiğini dile getirdi.

Politika Önerileri

  • Doğum izninin 16 haftadan 60 haftaya çıkarılması
  • Yarım zamanlı çalışmada hiçbir sosyal ve mali hak kaybı yaşanmaması
  • Babalık izinlerinin artırılarak ebeveynlik sorumluluğunun dengelenmesi
  • Güvenceli ve hak kaybı yaratmayan esnek çalışma modellerinin hayata geçirilmesi

Araştırma sonuçları, kadın kamu görevlilerinin analık haklarına ilişkin taleplerinin bireysel beklentilerin ötesine geçtiğini; sosyal politika, çalışma hayatı ve demografik gelecek açısından yapısal bir düzenleme ihtiyacına işaret ettiğini ortaya koydu.




Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, rapora ilişkin açıklamaları için..

'Kadın memurlar, yarım zamanlı çalışma kapsamının genişletilmesini istiyor'

Zekeriya ELTİMUR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber