KSÜ'den hemşirenin bebeğe şiddet uyguladığı olaya ilişkin açıklama

Açıklamada, "üniversite hastanesinde bir hemşirenin bir bebeğe yönelik şiddet uyguladığı ve bu durumun kalıcı sağlık sorunlarına yol açtığı"na dair haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Söz konusu olayın, 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde meydana geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuya ilişkin süreç şu şekilde yürütülmüştür. 7 Haziran 2021 tarihinde, bebek Deniz Esin Bozoklar'ın sol üst bacağında kırık tespit edilmiş ve durum derhal tutanak altına alınmıştır. Aynı gün yapılan incelemeler sonucunda, Başhemşirelik tarafından hazırlanan dilekçe ile söz konusu yaralanmaya hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Başhekimliğimizin talebi ve Rektörlük makamının oluru ile soruşturmanın selameti açısından ilgili şahıs 7 Haziran 2021 tarihinde derhal görevden uzaklaştırılarak açığa alınmıştır. Konuyla ilgili 2021 yılı Haziran ve Temmuz ayları içerisinde kapsamlı bir disiplin soruşturması yürütülmüş, soruşturma sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda, Üniversitemiz Rektörlüğünün uygun görüşüyle ilgili hemşirenin sözleşmesi 19 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla feshedilerek kurumumuzla ilişiği kesilmiştir.

En değerli varlığımız olan çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği kurumumuzun en temel önceliğidir. Yaşanan bu elim olaydan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, Deniz Esin bebeğimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi yineleriz."