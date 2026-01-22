On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
TCMB rezervlerinde rekor: İlk kez 200 milyar doları aştı
Emeklilerin ocak ayı zam farkları yarın hesaplara yatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Hidrojen yakıtlı tren geliyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
KSÜ'den hemşirenin bebeğe şiddet uyguladığı olaya ilişkin açıklama

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü, 2021 yılında üniversite hastanesinde bir hemşirenin bebeğe şiddet uyguladığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2026 23:30, Son Güncelleme : 22 Ocak 2026 23:33
Açıklamada, "üniversite hastanesinde bir hemşirenin bir bebeğe yönelik şiddet uyguladığı ve bu durumun kalıcı sağlık sorunlarına yol açtığı"na dair haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Söz konusu olayın, 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde meydana geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuya ilişkin süreç şu şekilde yürütülmüştür. 7 Haziran 2021 tarihinde, bebek Deniz Esin Bozoklar'ın sol üst bacağında kırık tespit edilmiş ve durum derhal tutanak altına alınmıştır. Aynı gün yapılan incelemeler sonucunda, Başhemşirelik tarafından hazırlanan dilekçe ile söz konusu yaralanmaya hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Başhekimliğimizin talebi ve Rektörlük makamının oluru ile soruşturmanın selameti açısından ilgili şahıs 7 Haziran 2021 tarihinde derhal görevden uzaklaştırılarak açığa alınmıştır. Konuyla ilgili 2021 yılı Haziran ve Temmuz ayları içerisinde kapsamlı bir disiplin soruşturması yürütülmüş, soruşturma sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda, Üniversitemiz Rektörlüğünün uygun görüşüyle ilgili hemşirenin sözleşmesi 19 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla feshedilerek kurumumuzla ilişiği kesilmiştir.

En değerli varlığımız olan çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği kurumumuzun en temel önceliğidir. Yaşanan bu elim olaydan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, Deniz Esin bebeğimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi yineleriz."

'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama

