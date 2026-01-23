Uzmanı açıkladı: Dondurucu soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor
Uzmanı açıkladı: Dondurucu soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
İkinci el otomobillerde fiyatlar ne kadar oldu?
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İBB'ye ait bir kreşte 3 yaşındaki çocuğa yönelik taciz ve şiddet iddiasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tekin, denetimsiz ve ruhsatsız kreş açılmasına başından beri karşı çıktıklarını belirterek, yaşananların bu uyarıları haklı çıkardığını söyledi.

23 Ocak 2026 16:34
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kütahya'da mesleki eğitime yönelik protokolün imza töreninde konuştu: Kütahya'daki törende gündem İBB kreşleri oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kütahya'da mesleki eğitime yönelik protokolün imza töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde faaliyet gösterdiği belirtilen bir kreşte yaşandığı iddia edilen taciz ve şiddet olayına değindi. Tekin, kamuoyunda uzun süredir tartışılan belediye kreşleri meselesinin, son olayla birlikte yeniden ve çok daha vahim bir boyut kazandığını ifade etti.

"Okul açmak izin ve denetim gerektirir"

Bakan Tekin, geçmişte İBB yönetimiyle bu konuda ciddi bir tartışma yaşandığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Dönemin İBB Başkanı 'ben kreş açıyorum, anaokulu açıyorum' diyor. Ben de Bakan olarak soruyorum: Nerede açıyorsunuz bu okulları? Bir hukuk devletinde okul açmak için izin almak zorundasınız. Şurada seyyar satıcılar bile stant açmak için belediyeden izin alıyor. Standartlar, kriterler var. Bunlar yerine getirildikten sonra kamu hizmeti yapılır."

"Çocuğun can güvenliğini garanti edebilir misiniz dedim?"

Belediyelerin çocuklara yönelik hizmet sunmasının ancak belirli şartlar altında mümkün olabileceğini vurgulayan Tekin, denetim ve ruhsat konusunun hayati önemde olduğuna dikkat çekti:

"Siz vatandaşın çocuğunu emanet alıyorsunuz. O çocuğa güvenli bir ortam sunduğunuzu, can güvenliğini teminat altına aldığınızı bana garanti edebilir misiniz? Eğer bunu yapamıyorsanız, buna hakkınız yok. Biz tam olarak bunu söyledik."

"Gelin, standartları sağlayın; ruhsatı verelim"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediklerini belirten Tekin, İBB'ye resmi yazı gönderdiklerini de açıkladı:

"Dedik ki; 'Bunu yapmak istiyorsanız gelin bize başvurun. Bizim standartlarımızı sağlayın, biz de size ruhsat verelim. Gerektiğinde sizi denetleyelim.' Ama CHP mensupları bizi yerden yere vurdu. Televizyon ekranlarında 'erkekseniz gelin kapatın' gibi, hukuk devletiyle asla bağdaşmayacak ifadeler kullandılar."

"Son olay ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi"

İBB kreşinde 3 yaşındaki bir çocuğa yönelik taciz iddiasının, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyarılarının ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyduğunu savunan Tekin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Son iki gündür yaşadığımız tartışma, ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya çıkardı. Denetimsiz, izinsiz ve standartları karşılamayan yerlerde çocuklarımızın güvenliği tehlikeye giriyor. Bu kabul edilemez."

Bakan Tekin'in açıklamaları, İBB kreşlerinin hukuki statüsü, denetim mekanizmaları ve çocuk güvenliği konularını yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı. Olayla ilgili adli ve idari sürecin nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

İBB'deki kreşte neler olmuştu?

İBB'nin sosyal proje olarak tanıttığı Eyüpsultan'daki kreşte, 3 yaşındaki bir çocuğun vücudunda ortaya çıkan morluklar, çocuklara yönelik ağır istismarı gün yüzüne çıkarmıştı. Ailenin şikayetiyle başlayan süreçte kamera kayıtları, ses analizleri ve uzman raporlarıyla sistematik cinsel istismar ve şiddet belgelendi. Olayın peşini bırakmayan baba, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na giderek kamera kayıtlarını izlemek istedi. Ancak aileye olay anının kesildiği montajlı ve kısa bir görüntü izletildi. Mesleği gereği ses ve görüntü teknolojileri uzmanı olan baba, izletilen videonun arka plan seslerini bir ses programıyla analiz edince kan donduran gerçekle yüzleşti. Ayrıştırılan ses kayıtlarında, okulun üst katından gelen çocuk çığlıkları ve bir erkeğin, "Or. si. Yat aşağı, soyun, sesini çıkarma" şeklindeki galiz küfürleri net bir şekilde duyuldu. Kayıtlarda çocukların, "Öğretmenim yapma, U.'ya vurma, altıma yaptım" şeklindeki yalvarışlarının, okul personeli tarafından müzik sesi ve anonslarla bastırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla pedagog eşliğinde Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan 3 yaşındaki U. ise yaşadığı kabusu tüm çıplaklığıyla anlattı: "Spor öğretmeni arka bölgeme elini ve oyuncak at soktu. Cinsel organımı sıktı. E. ve E. öğretmenler de oradaydı."

