Bakan Göktaş'tan İBB'nin kreşinde istismara uğradığı iddia edilen çocuğun ailesine ziyaret

Bakan Göktaş, Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı kreşte darp ve istismara uğradığı iddia edilen 3 yaşındaki çocuğun ailesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Göktaş, olay basına intikal etmeden önce aralık ayı sonunda aileye danışmanlık hizmeti uyguladıklarını söyledi.

Göktaş, ziyareti sırasında ailenin 3 Aralık'tan bu yana adalet arayışında olduğunu öğrendiğini belirterek, "Duyduklarım gerçekten akıl dışıydı. Zira aile çocuğunu bir kreşe bıraktığını düşünüyor. Fakat buranın aslında ne Milli Eğitim Bakanlığının ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının denetiminde olduğunu, 'çocuk etkinlik merkezi' adı altında faaliyet gösterdiğini, dolayısıyla bakanlıklarımızın denetim mekanizmasının dışında tutulduğunu gördük." diye konuştu.

Ailenin ifadelerinden merkezin kendi içinde de herhangi bir denetim mekanizması olmadığını anladıklarını kaydeden Göktaş, şöyle devam etti:

"Bizler tabii ki çocuğun üstün yararını, ailenin de hukukunu gözeterek hem danışmanlık hem psikososyal destek vereceğimizi hem de hukuki olarak sürece dahil olacağımızı söyledik, ifade ettik. Bizim 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında da böyle bir yetkimiz var. Valiliğimiz müfettiş görevlendirdi. Biz de bu süreçle ilgili Bakanlık olarak teftişimizi başlattık. Ailemizin, çocuklarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, çocuklarımıza her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın iyilik halini korumaya yönelik her türlü çalışmayı da sürdüreceğiz. Bunun da gerçekten etraflıca ele alınması gerektiğine, sürecin bütün detaylarıyla incelikle takip edileceğine yürekten inanıyorum."

- "Aile olayı kendi tespit ediyor ve ilgili mercilere gidiyor"

Bakan Göktaş, olayın ardından merkez yetkililerinin hiçbir şekilde aileyle temas kurmadığını öğrendiğini aktararak, "Aile olayı kendi tespit ediyor ve ilgili mercilere, hem belediyeye hem okula gidiyor fakat hiçbir şekilde sesini duyuramıyor. Kamera kayıtlarına 20 gün sonra ulaşabiliyor. Normalde Milli Eğitim Mevzuatı'na göre belirli yerlerde kamera olması gerekiyor. Bunlar o şekilde davranmış fakat bu olaylar ailenin de anlattığına göre kameranın olmadığı yerlerde yaşanıyor. Ya sınıfta ya lavabolarda ya da kameranın kör noktalarında. Dolayısıyla biz de ailenin bu iddiasını çok ciddiye aldık." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından İBB'nin yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Göktaş, "Biz öncelikle personelin açığa alınmasını beklerdik. Herhangi bir iddia bizim için çok önemli. Fakat denetim süreçlerinin ne minvalde ilerlediğine dair de bize intikal eden herhangi bir şey olmadı. Normalde bu tür süreçlerde personel açığa alınır, soruşturma yürütülür, aileye gerekli destek sağlanır. Fakat aileyi dinlediğimizde böyle bir sürecin yürütülmediğini ne yazık ki görmüş olduk. Bizler tabii ailemizi yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

Göktaş, bu tür kurumların denetimsiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, söz konusu merkezlerin farklı kurum adı altında faaliyet göstermesinin legal olmadığını sözlerine ekledi.