MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Sil Baştan Değişti

30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği" ile eğitim dünyasında "Akademi" dönemi resmen başladı. Eski yönetmelikte yer alan "Sözlü Sınav" (mülakat) uygulaması tamamen kaldırılırken, yerine Milli Eğitim Akademisi tarafından yürütülecek olan "Yönetici Yetiştirme Programı" getirildi. Bu düzenleme ile okul yöneticisi olmak isteyen öğretmenler için hem sınav hem de eğitim süreci zorunlu hale geldi.

Milli Eğitim Akademisi ve Yönetici Yetiştirme Programı Geldi

Yeni yönetmeliğin en radikal değişikliği, yöneticiliğe giriş yolunun Milli Eğitim Akademisi'nden geçecek olmasıdır. Eski sistemde yazılı sınav sonrası yapılan sözlü sınavlar (mülakatlar) tarih oldu. Artık yönetici adayları önce yazılı sınava girecek, ardından başarılı olanlar (kadro sayısının 1,5 katı aday) Akademi bünyesinde "Yönetici Yetiştirme Programı"na alınacak. Bu programı başarıyla tamamlayan ve 60 ve üzeri puan alan adaylar, puan üstünlüğüne göre tercih yapabilecek.

Yazılı Sınav Konularına "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" Damgası

Yazılı sınav müfredatında da önemli bir güncelleme yapıldı. Yeni yönetmelikle birlikte sınav konuları arasına %30 ağırlıkla "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eklendi. Eski yönetmelikte %30 olan "Eğitim Bilimleri" ağırlığı %15'e düşürülürken, yeni model sınavın en belirleyici unsuru haline getirildi. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'nin ağırlığı ise %10'dan %15'e çıkarıldı.

Müdür Yardımcılığı İçin "Sözlü Sınav" Şartı Kalktı

Eski yönetmelikte müdür yardımcısı olabilmek için de sözlü sınav komisyonunun karşısına çıkmak gerekiyordu. Yeni düzenleme ile müdür yardımcılığı süreci de müdürlük süreciyle paralel hale getirildi. Adaylık dahil 2 yıl öğretmenlik yapmış olanlar, yazılı sınav ve ardından Akademi eğitimini tamamlayarak puan üstünlüğüyle müdür yardımcısı olabilecek. Bu adımın, liyakat tartışmalarını azaltması ve süreci daha objektif bir zemine oturtması bekleniyor.

Görev Sürelerinde "Ders Yılı" Esası ve Yeniden Görevlendirme

Yöneticilerin görev süreleri yine "4+4" (toplam 8 yıl) olarak korundu ancak hesaplama yöntemi netleşti. Artık süreler takvim yılına göre değil, "ders yılı" esasına göre hesaplanacak.

Yeniden Görevlendirme: Aynı okulda 4 yılını dolduran yöneticiler, aynı okulda kalmak isterlerse değerlendirme puanlarına ek 5 puan avantajı ile başvurabilecekler.

Halk Eğitimi Merkezleri: Bu kurumlarda öğretmenlik veya yöneticilik yapmış olanlara, yine bu kurumlara müdür olarak başvurmalarında 5 puanlık bir öncelik tanındı.

Branş Öncelikleri ve Kadın Yönetici Kontenjanı Güncellendi

Okul türlerine göre yönetici atamalarında branş hassasiyeti devam ediyor:

İmam Hatip Liseleri: Müdür olabilmek için İHL Meslek Dersleri veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olma şartı getirildi.

Anaokulları: Okul Öncesi branşının yanı sıra Sınıf Öğretmenlerine de müdürlük yolu açık bırakıldı.

Kadın Yönetici: Karma eğitim yapılan ve 3+ müdür yardımcısı olan okullarda en az bir kadın müdür yardımcısı görevlendirilmesi zorunluluğu korundu. Tamamı kız olan okullarda ise müdürün kadın olması önceliği devam ediyor.

Yönetmelik eki formlarda neler değişti?

Yeni "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği" ile birlikte adayların "Yönetici Değerlendirme Formu" da güncellendi. Eski yönetmelikte mülakatın belgesi olan "Ek-3 Sözlü Sınav Formu" tamamen yürürlükten kaldırılırken, öğretmenlerin akademik başarıları, projeleri ve hizmet sürelerini esas alan yeni kriterler yürürlüğe girdi. Bu değişiklik, liyakat esaslı atama bekleyen binlerce öğretmen için yeni bir dönemin kapısını araladı.

Mülakat Puanı Gitti, Akademi ve Liyakat Puanı Geldi

Yeni sistemde en dikkat çeken değişim, sübjektif tartışmalara neden olan sözlü sınav formunun (Ek-3) kaldırılması oldu. Artık bir öğretmenin yönetici olup olamayacağına sözlü sınav komisyonu değil, yazılı sınav başarısı ve ardından Milli Eğitim Akademisi'nde göreceği eğitimin sonuçları karar verecek. Eski formdaki "temsil kabiliyeti, özgüven ve ikna kabiliyeti" gibi yoruma açık kriterlerin yerini, Akademi bünyesindeki somut başarı puanları aldı.

Yüksek Lisans ve Doktora Puanlarında Yeni Düzenleme

Yeni yayımlanan Yönetici Değerlendirme Formu'nda akademik kariyer yine en güçlü kalemlerden biri. Ancak burada bir sadeleştirmeye gidildiği görülüyor:

Eğitim Yönetimi Alanı: Kendi alanında veya eğitim yönetimi alanında yapılan tezli yüksek lisans ve doktora çalışmaları, diğer alanlara göre çok daha yüksek puan getirmeye devam ediyor.

Tek Belge Esası: Adayın birden fazla lisansüstü derecesi olsa dahi, yalnızca en yüksek puan getiren (doktora gibi) tek bir belge üzerinden değerlendirme yapılması kuralı netleşti.

Mesleki Teknik Eğitim ve Şeflik Sürelerine Özel Puan

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenler için "şeflik" süreleri büyük önem kazandı. Yeni forma göre; alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliğinde geçen her bir yıl için verilen puanlar, idari kademelere geçişte öğretmenlere ciddi bir avantaj sağlayacak. Bu durum, teknik okul yönetimlerinde saha tecrübesine verilen önemi gösteriyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Proje Başarıları Öne Çıkıyor

Yeni değerlendirme kriterleri sadece geçmiş hizmetleri değil, geleceğin eğitim vizyonunu da kapsıyor. Yazılı sınavın %30'unu oluşturan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne hakimiyet, yönetici adayları için en kritik eşik haline geldi. Ayrıca;

-TÜBİTAK projeleri,

-Teknofest koordinatörlükleri,

-Uluslararası patent ve marka tescilleri, yeni formda öğretmenin "yönetici vizyonunu" kanıtlayan somut belgeler olarak yüksek puanlarla ödüllendiriliyor.

Görev Süreleri Nasıl Hesaplanacak?

Yeni yönetmelikle birlikte görev sürelerinin hesaplanmasında "ders yılı" esasına geçildi. Aynı kurumda 4 veya 8 yılını dolduran yöneticiler için yer değiştirme takvimi ders yılı bitimiyle senkronize edilecek. Kendi okulunda kalmak isteyen mevcut yöneticiler için sunulan "ek 5 puan" avantajı, okullardaki yönetim istikrarını korumayı hedeflerken, yeni adayların önündeki mülakat engelinin kalkması rekabeti artıracak.