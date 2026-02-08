Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Özarslan, CHP lideri Özgür Özel'in, kendisinin Murat Kurum ile yaptığı görüşme sonrasında whatsapp üzerinden küfrettiğini belirtti.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum." dedi.
'AK Parti'ye geçecek' denilmişti
CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği ve bazı meclis üyelerini de beraberinde götürebileceği iddia edilmişti. Özarslan CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Ancak Özarslan'dan AK Parti'ye geçeceğine yönelik bir açıklama henüz gelmedi.
"Özgür Özel şahsıma küfretti"
Mesut Özarslan yaptığı istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kendisine hakaret dolu mesajlar geldiğini iddia ederek "Baskı, dedikodu ve iftiralara karşı sessizliğimi korumama ve hizmetlerime devam etmeme rağmen 07.02.2025 tarihinde saat 23:59'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik Whatsapp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" ifadelerini kullandı.
Aziz Hemşerilerim,Dr. Mesut Özarslan (@OzarslanMesut) February 8, 2026
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Keçiören halkı teveccüh göstererek büyük bir oy oranı ile şahsımı Belediye Başkanlığı'na layık görmüştür. Keçiören halkının bu teveccühü beni onore etmiştir. Mazbata alma töreninde de açıkladığım üzere, ilk günden.