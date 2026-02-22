Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin yürütülen hukuki çalışmalarda son noktayı koydu. Kamuoyundaki "Öcalan'a özel af" iddialarını kesin bir dille reddeden Erdoğan, kurmaylarına sürecin genel ve objektif hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesi ve vatandaşın doğru bilgilendirilmesi talimatını verdi.

Terörsüz Türkiye için Meclis raporunun ortaya çıkmasından sonra, silah bırakan terör örgütü üyelerinin hukuki durumları gündeme geldi. Yapılacak çalışma için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına 'Kişiye özel umut hakkı olmayacağının iyi anlatılması' talimatını verdi.

Kamuoyunda 'Öcalan'ın umut hakkı ile özgürlüğüne kavuşacağına' yönelik yanıltıcı bilgiler konusunda dikkatli olunmasını isteyen Erdoğan'ın "Olmaz öyle şey, buna çok dikkat edelim. Vatandaşa çok iyi anlatmamız lazım. Kişiye özel bir düzenleme olmaz" dediği öğrenildi.

UMUT HAKKI YANLIŞ ANLAŞILIYOR

AK Parti kaynakları, örgütün feshi ve silahların bırakılmasından sonra atılacak hukuki adımlar konusunda Cumhurbaşkanı'na yaptıkları sunumla ilgili olarak, "Bu çok hassas bir mesele. MİT'in belirleyeceği çıtayı göreceğiz. Cumhurbaşkanı'nın da talimatı 'bu işi ciddiyetle ele alın' yönünde. Umut hakkı da yanlış anlaşılıyor. Af değil, ceza indirimi değil, tahliye değil. Sahada umut hakkı denilince Öcalan'a af getirilecekmiş şeklinde algılanıyor. Böyle bir şey olmayacak" değerlendirmesini yaptı.

KANDİL'E YAKIN TAKİP

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; sürecin geldiği yeni aşamada öncelikle Cumhurbaşkanı tarafından bir 'İzleme mekanizması' kurulacak. Türkiye sınırından terör örgütünün yuvalandığı Kandil'e kadar olan güzergahta bulunan irili ufaklı 30'a yakın mağaranın boşaltılması beklenecek. İzleme mekanizması bu mağaraların boşaltılıp boşaltılmadığı takip edecek. Güvenlik kaynakları bugüne kadar 30 mağaranın 7'sinin boşaltıldığını ve temizlendiği bilgisini verdi. Cumhurbaşkanına da sahadaki durumla ilgili kısa aralıklarla bilgi verilecek. Sonrasında örgütün silahları bıraktığına yönelik gelişme olursa, sürece ilişkin çerçeve yasa çıkarılacak.

ÇERÇEVE YASANIN İÇERİĞİ

AK Parti'nin hukukçuları; müstakil ve geçici nitelikteki çerçeve yasada 'Amaç, kapsam' maddelerinin yanı sıra izleme ve teyit mekanizmasının tarif edileceği hükümlerin bulunacağını, ayrıca suça karışmamış olan örgüt üyeleri ile ilgili düzenlemelerin yer alacağını kaydetti. Çerçeve yasada, yasanın ne kadar yürürlükte kalacağına ilişkin de bir süre sınırına yer verilecek.

İNFAZDA DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI

Örgütün tamamen silah bıraktığı ve hukuken varlığının sona erdiğine kanaat getirildikten sonra ise İnfaz Yasası, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Yasasında değişiklikler gündeme gelecek. İnfaz rejiminde yer alan şartlı salıverme süreleri bu aşamada tartışmaya açılacak.

AK Parti kurmayları, eşitlikçi bir infaz sistemini istediklerini belirterek, toplumda infial uyandıran suçlar hariç olmak üzere, diğer suç tiplerinde infaz süresinin ½ olarak uygulanması üzerinde durulduğunu kaydetti. Yapılacak düzenlemelerin ceza indirimi veya af niteliğinde olmayacağını belirten AK Parti kaynakları, "Cezasının yarısını cezaevinde çekene, bütün şartları yerine getirirse dışarda infaz imkanı verilebilir. Ama gözlem kurullarının raporu ve infaz hakiminin kararı burada belirleyici olacak. Dışarda suç işleme potansiyeli olanlar cezaevinde kalmaya devam edecek" dedi.

Terör örgütü elebaşı Öcalan ve benzeri durumdaki kişilerin şartlı salıverme hükümlerinden yararlanabilmesi için ise Ceza İnfaz Yasası'nın 107'nci maddesinin 16'ncı fıkrasının yürürlükten kaldırılması gerekiyor.

