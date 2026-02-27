Altın ve gümüşte neler oluyor? İşte son durum
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş

Yeni 'Torba Yasa' ile emekli bayram ikramiyesi artacak. Genç istihdam edene destek verilecek. Depremzedeye ucuz ev vaadi hayata geçecek. Bedelli askerlikle ilgili iyileştirme de gündemde.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 07:44, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 07:44
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş

AK Parti mali iyileştirme adımlarının atılacağı yeni bir torba kanun üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması planlanan kanun teklifiyle emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması planlanıyor.

Bu kapsamda 17,8 milyon emeklinin ikramiyesinde yapılacak artış için etki analizi de çıkarılıyor. Ortaya çıkacak verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılacak değerlendirmelerden sonra teklif Meclis Başkanlığına sunulacak. Teklifte, daha önce açıklanan ve gençlerin istihdamının teşvik edilmesi için 18-25 yaş arası gençleri istihdam eden işverenlere 6 ay boyunca ücret ve prim desteği sağlanmasını öngören hükümlerin yer alması bekleniyor.

Ayrıca deprem ve afet konutlarının hak sahiplerine teslimi kapsamında bazı teknik düzenlemelerin de torba yasada bulunacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen haftalarda deprem bölgesinde inşa edilen konutların ödeme planıyla ilgili yeni bir müjde açıklamıştı. Erdoğan depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşların peşin 484 bin lira ile ev alabilmelerine imkan sağlanacağını duyurmuştu.

Bu düzenlemeyle ödemelerin uzun vadeye yayılması ve taksitlerin vatandaşın ödeme gücüne göre belirlenmesi planlanıyor. Ayrıca depremzedelerin barınma sürecinin kalıcı şekilde çözülmesi amaçlanıyor. Edinilen bilgilere göre, bedelli askerlikten yararlanma ve ödeme şartlarına ilişkin bazı düzenlemelerin de bu pakette olması bekleniyor. Bedelli askerlik yılbaşında 333 bin liraya çıkmıştı. Vergi düzenlemeleri ve bedelli askerlikle ilgili ödemelerin de vatandaşın lehine iyileştirilmesi için değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığının verimsiz vergi istisna ve muafiyetlerini kaldırma politikası çerçevesinde bazı kurumlara tabii vergi mükellefliklerinin kaldırılması da öngörülüyor.

