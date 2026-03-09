Memurluktan İstifa Sonrası Bağ-Kur'lu Olan Kısmi Emekli Olabilir Mi?

Soru : Merhabalar, 15 yıllık memuriyet sonrası istifa edip, 4b bağ kur primi ödeyerek serbest danışmanlık yapıyorum. Halen aylık BAĞKUR primi ödüyorum. Benim için kısmi emeklilik mümkün mü? 4B'den emekli olursam kısmi de olsa emeklilik tazminatı almam mümkün mü? Yaş doldurmadan maaş almadan emeklilik durumu var mı? Bu sorular için bana yardımcı olabilir misiniz?

Bilgiler: Doğum Tarihi: 28/04/1980. Durum: İşe Başlama Tarihi: 31/12/2004; İşe başlama unvanı: 4C; 657 kadro karşılığı sözleşmeli 657 İstifa Tarihi: 13.12.2019; 4C Çalışma süresi: 5190 gün (6 Aylık askerlik dönemi hariç); 4B Tescil Tarihi: 16/12/2019; 4B Çalışma süresi: 2236 gün (24/02/2026 itibarıyla, halen devam ediyor); Toplam sigortalılık süresi: 7426 gün

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Kısmi emeklilik, yani 25 yıl hizmetten daha az bir hizmetle emeklilik memur, işçi ve esnaf statüsünden emekliliklerde uygulanmaktadır. Bu durum işçilerde, tarım işçi sigortalarında hizmet olarak en az 3600 gün olmakla birlikte, memur statüsünden veya esnaf statüsünden emeklilikte ise hizmetin en az 5400 gün olması gerekmektedir.

Esnaf statüsünden kısmi emeklilik şartlarında, kişilerin 8 Eylül 1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı olmaları halinde kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını tamamlamaları ve en az 15 yıl (5400 gün) SGK primlerinin tam olarak ödenmiş şekilde hizmetlerinin de olması hususu bulunmaktadır. Bu durum 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 9 hükmünün ikinci paragrafında açıklanmıştır.

5510 sayılı Kanun Geçici Madde 9 hükmü;

Birinci paragrafı işçi statüsünü ilgilendirmektedir:

"4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla veya kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar."

İkinci paragrafı esnaf statüsünü ilgilendirmektedir:

"4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması veya kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanırlar."

Üçüncü paragrafı memur statüsünü ilgilendirmektedir:

"4 üncü maddenin birinci fıkrasının © bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması veya 61 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanırlar."

Dördüncü paragrafı tarım işçi statüsünü ilgilendirmektedir:

"17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve onbeş yıldan beri sigortalı olup 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar."

Emeklilik ikramiyesi ödenmesinde 1475 Sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır:

Memurluktan ayrılıp, işçi veya esnaf olarak çalışanların memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesi için 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmüne göre 1475 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Bu maddeye gelen söz konusu şart 2012 yılında 6270 sayılı Kanunla eklenmiştir. Ancak, 6270 sayılı Kanunla ayrıca 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 222 hükmü ile, 6270 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur statüsünü devam ettirenlere 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmünün uygulanmayacağını belirtmiş durumdadır.

Geçici Madde 223 hükmü şu şekildedir:

"(Ek: 17/1/2012-6270/2 md.) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlar ile ölenlerin hak sahiplerine, varsa açtıkları davalardan vazgeçmeleri ve bu Kanunun 89 uncu maddesindeki şartların varlığı halinde aynı esas ve usuller çerçevesinde emekli ikramiyesi ödenir. Davalardan vazgeçilmesi halinde, mahkemelerce Sosyal Güvenlik Kurumu lehine hükmedilecek vekalet ücretleri Kurumca tahsil edilmez. Bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında fasılalı olarak hizmeti bulunan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte aynı kapsamda çalışmakta olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra emeklilik, yaşlılık, malullük ile dul ve yetim aylığı bağlanacak olanlar hakkında 89 uncu maddenin dördüncü fıkrasının uygulanmasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki fasılalı hizmet süreleri için 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki şartlar aranmaz."

Kısmi Emeklilik konusundaki ve emeklilik ikramiyesi ödenmesi konusundaki durumunuz hakkında söylenebilecek değerlendirmemiz şöyledir:

2004 yılında memuriyete başlamış olmanız ve daha sonra da Bağ-Kur statüsüne geçip bu statüde 1260 gün ve daha fazla çalışmış olmanız nedeniyle tamamıyla bugün için Bağ-Kur emeklilik şartlarına tabi olacağınızı değerlendirmekteyiz. Bağ-Kur kapsamında kısmi emekli olma şartlarından 5400 gün şartını yerine getirmiş görünmektesiniz. Ancak kısmi emekli olabilmeniz için ayrıca 60 yaşınızı da doldurmuş olmanız gerekir. 28/4/1980 doğum tarihiniz esas alındığında 60 yaşınızı 28/4/2040 tarihinde doldurmuş olmaktasınız. Yani, bu tarihten önce gerek kısmı gerekse normal emekli aylığınızın bağlanması imkanının bulunmadığını söyleyebiliriz. Yani, kısmi de olsa, normal emeklilik te olsa mutlaka yaşı doldurmadan emeklilik durumunuzun olamayacağını söyleyebiliriz.

Yukarıda hükmünü yazdığımız 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 223 hükmüne istinaden, istifa ettiğiniz tarihten önce geçen memurluk hizmetlerinizin tam hizmet yıllarına karşılık (verdiğiniz bilgilerden anladığımız memurluk hizmetiniz tam olarak 15 hizmet yılı olmaktadır) ileride emekli statüde (emeklilik statüsü ister işçi, ister esnaf, ister memurluk olsun fark etmeksizin) aylık bağlandığında ikramiye ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.



