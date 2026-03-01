Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Dul/Yetim Aylığı (Hak Sahipliği Aylığı) Bağlanan Kişiye Emekli İkramiyesi Ödenmez Mi?

Hak sahipliği aylığı bağlanan kişi, emekli ikramiyesi ödemesinden de yararlanır, burada aylık bağlanma veya emekli ikramiyesi alma gibi bir tercih durumu bulunmaz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2026 00:10, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 10:36
Yazdır
Dul/Yetim Aylığı (Hak Sahipliği Aylığı) Bağlanan Kişiye Emekli İkramiyesi Ödenmez Mi?

Soru :Merhaba, 14 yıl kıdemi olan Tarım ve Orman Bakanlığında başmüfettiş ablam vefat etti, kendisi adına biriken emekli ikramiyesi ile maaşını (annemiz adına) birlikte alabilir miyiz? Bize ya ikramiyeyi seçeceksiniz ya da maaş bağlatacaksınız dediler, ikisi birden olmaz dediler. Çok müşkül durumdayız, cevap verebilirseniz çok memnun olacağız. İyi günler dileriz.

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Bugün için 14 yıl kıdemi olan bir memur 5510 sayılı Kanun kapsamında göreve başlamış bir memur olacağından, değerlendirmelerimizi de 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapmaktayız.

5510 sayılı Kanun Madde 34 hükmü, vefat eden memurdan dolayı hak sahipleri olarak aylık bağlanma kapsamında olan eş, çocuklar ile anne ve baba için aylık bağlanma şartlarını belirlemiştir. Bu şartlar arasında vefat eden memurun anne ve babası için aranılan şart şu şekildedir:

"d) Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam %25'i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla toplam %25'i,"

5510 kapsamında memurlar için emekli ikramiyesi ödenmesi şartlarında ise 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmü uygulanmaktadır.

Bu hükme göre de, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan görevde iken vefat edenlerin ölüm aylığı bağlanan veya ölüm toptan ödemesi yapılan hak sahiplerine de emekli ikramiyesi ödeneceği belirlenmiştir.

Sonuç bağlamında söylenebilecek durum şöyledir;

Şayet annenize vefat eden kızından dolayı hak sahibi olarak aylık bağlanıyorsa, emekli ikramiyesi de ödenmesi kanunen zorunlu olmaktadır. Yani, sosyal güvenlik mevzuatında sadece aylık bağlansın, ikramiye ödenmesin veya ikramiye ödensin ama aylık bağlanmasın birisini tercih edin şeklinde bir durum söz konusu değildir.

Bu konudaki müracaatınızı da Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı-Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhıye/ANKARA adresine yazılı olarak veya E-Devlet üzerinden yapabileceğinizi de belirtmek isteriz. Ayrıca, görevde iken vefat olduğunu belirttiğiniz için de görev yaptığı Kurum kanalı ile de yapılabileceğini değerlendirmekteyiz.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber