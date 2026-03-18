2 Ekim 2008 Girişli Memur, Askerlik Borçlanması İle 5434 Kapsamına Girebilir Mi?

Soru : Merhaba, 1998 yılında SSK lı olarak özel sektör de işe başladım. Sonrası 2000-2001 yılları arasında 18 ay askerlik yaptım. 2010 yılında devlet memuru oldum ve halen çalışıyorum. Size sorum şu : Ben 2008 sonrası devlet memurluğuna başladığım için 5510 sayılı kanuna tabiyim. Eğer 2000-2001 yılında yapmış olduğum 18 ay askerlik borçlanmasını yapar ödeme yaparsam 5434 sayılı kanuna tabi olur muyum?

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Memurlar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında aylık bağlanabilmesi için mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi memurluk bağı ile çalışmalarının olması gerekir. Yoksa, 5434 lü olamaz, 5510 lu memur olur.

2008 yılı Ekim ayından önceki sigortalı çalışmalar, memurun emeklilik yaş grubunu belirlemeye katkı sağlar. 8 Eylül 1999 öncesi ise EYT kapsamına dahil olur, yoksa emeklilik yaşı kadın ise 58, erkek ise 60 olur, bu yaş grubu değişmez. Her ikisi için de 25 yıl hizmet gerekir.

2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı giriş/sigortalı çalışma, askerlik süresinin vb. sürelerin borçlanılması memuru 5434 lü yapmaz. Sadece bu süreler memurun emeklilik hizmet süresini artırır.

Bu tür borçlanmaların 5434 kapsamına dahil edebilmesi için yeni bir yasal düzenleme yapılması veya açılacak idari davalar da şayet bu yönde değerlendirebiliriz.

Nitekim SGK tarafından yayımlanan 2023/26 sayılı Genelgede bir anlamda bu değerlendirmemizi doğrular niteliktedir. Genelgeyi görmek için SGK nın https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739 adresi ziyaret edilebilir.

Bu minvalde değerlendirmemiz:

5434 sayılı Kanun kapsamında memur olunabilmesi için mutlaka fiili olarak memur statüsünde bir gün dahi olunsa bir hizmetin olması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Bu değerlendirmemize esas olan madde hükmünün de 5510 sayılı Kanunun geçici maddeleri olduğunu belirtebiliriz.

