34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Manisa Turgutlu'da görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak hakkında yeni detaylar gündeme geldi. 34 yıllık öğretmen olduğu belirtilen Avuşmak'ın savcılık ifadesi, dosyadaki delil durumu ve avukatların değerlendirmeleri, tutuklama kararının hukuka uygunluğu konusunda tartışma başlattı.

Manisa Turgutlu'da görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak'ın ders sırasında söylediği sözlerin yanlış yorumlandığı, somut bir hakaret içeriği bulunmadığı ve dosyada tutuklamayı gerektirecek güçlü delillerin yer almadığı yönünde hem aile hem de hukukçular tarafından ciddi itirazlar dile getiriliyor. Özellikle öğrencilerin ifadelerini geri çektiği iddiaları, dosyanın seyrini değiştirebilecek nitelikte görülüyor.

34 Yıllık Öğretmen: "Hakaret Etmedim, Sözlerim Yanlış Anlaşıldı"

Savcılık ifadesinde 34 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yaptığını belirten Ramazan Avuşmak, derste öğrencilerine sanatla ilgili bir söz yazdırdığını ve tahtaya "Güzel düşünen güzel görür, güzel gören hayattan zevk alır" sözünü yazdığını ifade etti.

Bir öğrencinin sözün Atatürk'e ait olup olmadığını sorması üzerine "Atatürk'ün sanatla, felsefeyle herhangi bir alakası yoktur, asker ve savaşçı bir insandır" dediğini belirten Avuşmak, bu sözlerinin çarpıtıldığını savundu.

Avuşmak ifadesinde, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderine kesinlikle hakaret etmedim. Sözlerim yanlış anlaşılmış olabilir" diyerek suçlamaları reddetti.

Öğrencilerin İfadelerini Geri Çektiği İddiası

Olayın ardından şikayetçi olduğu belirtilen öğrencilerin ifadelerini geri çektiği yönünde iddialar kamuoyuna yansıdı. Bu durum, dosyada delil yapısının zayıfladığı ve suçlamaların tartışmalı hale geldiği yorumlarına neden oldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise öğretmenin sözlerinin çarpıtıldığı, "hakaret" ve "küfür" iddialarının gerçeği yansıtmadığı yönünde çok sayıda değerlendirme yer aldı.

Aileden Çağrı: "Babamızın Yanımızda Olmasını İstiyoruz"

Ramazan Avuşmak'ın oğlu Ali Avuşmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babasının haksız yere tutuklandığını savundu.

34 yıldır öğretmenlik yapan babasının öğrencilerine değerler kazandırmaya çalışan bir eğitimci olduğunu belirten Avuşmak, "Bayram günü cezaevinde olmasını istemiyoruz. Sadece babamızın yanımızda olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hukukçular: "Tutuklama Şartları Oluşmamış"

Dosyayı inceleyen avukat Muhammet Türkoğlu, mevcut durumda yalnızca öğrenci beyanlarıyla bir öğretmenin hem idari yaptırımla hem de tutuklamayla karşı karşıya kalmasının ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

Avukat Emre Tekmen ise daha teknik bir değerlendirme yaparak şu tespitlerde bulundu:

Delillerin büyük ölçüde toplandığı

Kaçma şüphesinin bulunmadığı

Suçun katalog suçlar arasında yer almadığı

Tanık veya mağdurlar üzerinde baskı ihtimalinin olmadığı

Tekmen ayrıca, suçun oluşabilmesi için gerekli olan "aleniyet" unsurunun da gerçekleşmediğini belirterek, dosyada tutuklama yerine kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK) verilmesi gerektiğini savundu.

"Tutuklama Son Çare Olmalı" Tartışması

Ceza hukukunda tutuklama tedbirinin "son çare" olması gerektiği yönündeki ilke, bu dosya üzerinden yeniden gündeme geldi. Hukukçular, mevcut dosyada adli kontrol gibi daha hafif tedbirlerin uygulanabileceğini, doğrudan tutuklama yoluna gidilmesinin ölçülülük ilkesine aykırı olabileceğini değerlendiriyor.

Sosyal Medyada Linç İddiası

Olayın ardından sosyal medyada öğretmene yönelik yoğun bir eleştiri dalgası oluştu. Ancak bazı kullanıcılar, farklı görüntü ve içeriklerin dolaşıma sokularak öğretmenin hedef haline getirildiğini ve bir "linç kampanyası" yürütüldüğünü ileri sürdü.

Paylaşımlarda, öğretmenin "hakaret ettiği" yönündeki iddiaların somut delillerle desteklenmediği, buna rağmen kamuoyu baskısıyla sürecin ağırlaştığı görüşü öne çıktı.



