34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Ortadoğu gerginliği altın fiyatlarını vurdu! Yüzde 10 kayıp
Ortadoğu gerginliği altın fiyatlarını vurdu! Yüzde 10 kayıp
43 ilin geçiş noktasında yoğun trafik! Tatilciler dönüşe geçti
43 ilin geçiş noktasında yoğun trafik! Tatilciler dönüşe geçti
29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 şüpheli yakalandı
29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 527 gözaltı
İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 527 gözaltı
Numan Kurtulmuş: Farkındalık yalnızca bir güne sığmaz
Numan Kurtulmuş: Farkındalık yalnızca bir güne sığmaz
'AİLEM' ile 268 bin 719 çağrıya çeviri desteği sağlandı
'AİLEM' ile 268 bin 719 çağrıya çeviri desteği sağlandı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli hızlı tren bu yıl raylara iniyor
Kayseri'de feci kaza: Tıp öğrencisi Yaren yaşamını yitirdi
Kayseri'de feci kaza: Tıp öğrencisi Yaren yaşamını yitirdi
Altın fiyatlarında son durum: İşte fiyatlar
Altın fiyatlarında son durum: İşte fiyatlar
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor
Eskiden müşteri beğenmezlerdi! Sarı taksi artık sinek avlıyor
SMS dolandırıcılarına en çok yaşlılar kanıyor
SMS dolandırıcılarına en çok yaşlılar kanıyor
Kayseri'de sahipsiz köpek 3 yaşındaki çocuğu yaraladı
Kayseri'de sahipsiz köpek 3 yaşındaki çocuğu yaraladı
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Bu fiyatlar mayısta mumla aranacak!
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Bu fiyatlar mayısta mumla aranacak!
Bakan Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Yakından takip ediyoruz
Bakan Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Yakından takip ediyoruz
Cezaevi'nde şüpheli ölüm: 12 günlük hükümlünün ölümüne soruşturma
Cezaevi'nde şüpheli ölüm: 12 günlük hükümlünün ölümüne soruşturma
Eşel mobil olmasaydı motorin ne kadar olurdu?
Eşel mobil olmasaydı motorin ne kadar olurdu?
Erdoğan açıkladı: GÖKBEY ambulans helikopter olacak
Erdoğan açıkladı: GÖKBEY ambulans helikopter olacak
MSB'den İncirlik açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, alarm yanlış
MSB'den İncirlik açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, alarm yanlış
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Manisa Turgutlu'da görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak hakkında yeni detaylar gündeme geldi. 34 yıllık öğretmen olduğu belirtilen Avuşmak'ın savcılık ifadesi, dosyadaki delil durumu ve avukatların değerlendirmeleri, tutuklama kararının hukuka uygunluğu konusunda tartışma başlattı. Öğrencilerin ifadelerini geri çektiği yönünde iddialar da kamuoyuna yansıdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2026 21:55, Son Güncelleme : 21 Mart 2026 22:04
Manisa Turgutlu'da görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak'ın ders sırasında söylediği sözlerin yanlış yorumlandığı, somut bir hakaret içeriği bulunmadığı ve dosyada tutuklamayı gerektirecek güçlü delillerin yer almadığı yönünde hem aile hem de hukukçular tarafından ciddi itirazlar dile getiriliyor. Özellikle öğrencilerin ifadelerini geri çektiği iddiaları, dosyanın seyrini değiştirebilecek nitelikte görülüyor.

34 Yıllık Öğretmen: "Hakaret Etmedim, Sözlerim Yanlış Anlaşıldı"

Savcılık ifadesinde 34 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yaptığını belirten Ramazan Avuşmak, derste öğrencilerine sanatla ilgili bir söz yazdırdığını ve tahtaya "Güzel düşünen güzel görür, güzel gören hayattan zevk alır" sözünü yazdığını ifade etti.

Bir öğrencinin sözün Atatürk'e ait olup olmadığını sorması üzerine "Atatürk'ün sanatla, felsefeyle herhangi bir alakası yoktur, asker ve savaşçı bir insandır" dediğini belirten Avuşmak, bu sözlerinin çarpıtıldığını savundu.

Avuşmak ifadesinde, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderine kesinlikle hakaret etmedim. Sözlerim yanlış anlaşılmış olabilir" diyerek suçlamaları reddetti.

Öğrencilerin İfadelerini Geri Çektiği İddiası

Olayın ardından şikayetçi olduğu belirtilen öğrencilerin ifadelerini geri çektiği yönünde iddialar kamuoyuna yansıdı. Bu durum, dosyada delil yapısının zayıfladığı ve suçlamaların tartışmalı hale geldiği yorumlarına neden oldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise öğretmenin sözlerinin çarpıtıldığı, "hakaret" ve "küfür" iddialarının gerçeği yansıtmadığı yönünde çok sayıda değerlendirme yer aldı.

Aileden Çağrı: "Babamızın Yanımızda Olmasını İstiyoruz"

Ramazan Avuşmak'ın oğlu Ali Avuşmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babasının haksız yere tutuklandığını savundu.

34 yıldır öğretmenlik yapan babasının öğrencilerine değerler kazandırmaya çalışan bir eğitimci olduğunu belirten Avuşmak, "Bayram günü cezaevinde olmasını istemiyoruz. Sadece babamızın yanımızda olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hukukçular: "Tutuklama Şartları Oluşmamış"

Dosyayı inceleyen avukat Muhammet Türkoğlu, mevcut durumda yalnızca öğrenci beyanlarıyla bir öğretmenin hem idari yaptırımla hem de tutuklamayla karşı karşıya kalmasının ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

Avukat Emre Tekmen ise daha teknik bir değerlendirme yaparak şu tespitlerde bulundu:

  • Delillerin büyük ölçüde toplandığı
  • Kaçma şüphesinin bulunmadığı
  • Suçun katalog suçlar arasında yer almadığı
  • Tanık veya mağdurlar üzerinde baskı ihtimalinin olmadığı

Tekmen ayrıca, suçun oluşabilmesi için gerekli olan "aleniyet" unsurunun da gerçekleşmediğini belirterek, dosyada tutuklama yerine kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK) verilmesi gerektiğini savundu.

"Tutuklama Son Çare Olmalı" Tartışması

Ceza hukukunda tutuklama tedbirinin "son çare" olması gerektiği yönündeki ilke, bu dosya üzerinden yeniden gündeme geldi. Hukukçular, mevcut dosyada adli kontrol gibi daha hafif tedbirlerin uygulanabileceğini, doğrudan tutuklama yoluna gidilmesinin ölçülülük ilkesine aykırı olabileceğini değerlendiriyor.

Sosyal Medyada Linç İddiası

Olayın ardından sosyal medyada öğretmene yönelik yoğun bir eleştiri dalgası oluştu. Ancak bazı kullanıcılar, farklı görüntü ve içeriklerin dolaşıma sokularak öğretmenin hedef haline getirildiğini ve bir "linç kampanyası" yürütüldüğünü ileri sürdü.

Paylaşımlarda, öğretmenin "hakaret ettiği" yönündeki iddiaların somut delillerle desteklenmediği, buna rağmen kamuoyu baskısıyla sürecin ağırlaştığı görüşü öne çıktı.


