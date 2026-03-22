Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?

Ramazan Bayramı ile birleşen 9 günlük ara tatilin ardından Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci yarın dersbaşı yapıyor. Uzun tatil sürecinde bozulan uyku saatleri, artan ekran maruziyeti ve esnek beslenme düzeni, okula dönüşte "adaptasyon sorunlarını" beraberinde getiriyor. Uzmanlar, özellikle ilk haftada akademik beklentinin düşük tutulması ve uyku düzeninin kademeli olarak geri kazandırılması gerektiğini vurguluyor.

Haber Giriş : 22 Mart 2026 08:50, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 08:50
Ara tatil bugün sona eriyor. Milyonlarca öğrenci yarın yeniden ders başı yapacak.

9 günlük tatil ve Ramazan Bayramı'nın ardından gelen bu uzun ara uzmanlara göre, çocukların biyolojik ritminden ders alışkanlıklarına kadar birçok alanda "yeniden uyum" sürecini zorlaştırıyor. Özellikle geç yatma, ekran süresinde artış ve düzensiz beslenme, okul performansını doğrudan etkiliyor.

UYKU DÜZENİ BOZULUYOR

Tatilde geç saatlere kadar uyanık kalan öğrencilerde ilk olarak uyanma güçlüğü ortaya çıkıyor. Bu durum derse odaklanmayı azaltırken "yorgunluk, isteksizlik ve dikkat dağınıklığı" şikayetlerini artırıyor.

EKRAN BAĞIMLILIĞI ARTIYOR

Tatilde artan tablet ve telefon kullanımı, derslere adaptasyonu zorlaştırıyor. Uzmanlar, yoğun ekran maruziyetinin dikkat süresini kısalttığını ve öğrenme hızını düşürdüğünü vurguluyor.

DERS MOTİVASYONU DÜŞÜYOR

Uzun tatillerin ardından görülen "yeniden başlama isteksizliği" özellikle sınav gruplarında kaygıyı tetikliyor, küçük yaş gruplarında ise okula gitmek istememe davranışına dönüşüyor.

BAYRAM RİTMİNDEN OKUL DİSİPLİNİNE

Bayram ziyaretleri ve esnek günlük plan, çocukların "kuralsız zaman" alışkanlığı kazanmasına neden olabiliyor. Okulun yeniden başlamasıyla bu esnekliğin yerini disiplinli bir programa bırakması gerekiyor.

AİLELER İÇİN UYUM REHBERİ

  • Uyku saatlerini okuldan 2-3 gün önce kademeli olarak erkene çekin.
  • Sabah rutinini (kahvaltı, hazırlık süresi) yeniden oluşturun.
  • Ekran süresini sınırlandırın, özellikle akşam saatlerinde azaltın.
  • İlk hafta akademik beklentiyi düşük tutun, adaptasyona odaklanın.
  • Çocuğun duygularını konuşun, "okula dönüş" kaygısını normalleştirin.

CEYDA KARAASLAN

