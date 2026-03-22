Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Bayram sonrası TBMM'de yoğun başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milyonları ilgilendiren 19 maddelik kanun teklifini görüşmek üzere toplanıyor. 6 Şubat depremzedelerine konut satışında yüzde 74 indirim öngören düzenleme Genel Kurul'a gelirken; bedelli askerlik ücretinin 417 bin liraya çıkarılması ve kripto varlıkların vergilendirilmesi de paketin en dikkat çeken başlıkları arasında. Ayrıca sosyal medya devlerine "15 yaş altı çocuk" kısıtlaması getiren teklif de komisyon gündeminde.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Mart 2026 09:10, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 09:31
TBMM, Ramazan Bayramı'nın ardından mesaisine yoğun bir gündemle devam edecek.

Meclis Genel Kurulunun gündemine, 6 Şubat depremlerinden etkilenenlere yüzde 74 konut indirimi sağlayacak düzenlemeyi de içeren 19 maddelik kanun teklifi gelecek.

Söz konusu teklifle, Savunma Sanayi Fonu'nu desteklemek amacıyla bedelli askerlik ücreti yaklaşık 417 bin liraya çıkarılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte şans ve bahis oyunlarında reklam giderleri artık vergiden düşülemeyecek. Ayrıca kripto alım satımı vergilendirilerek, kripto borsasında kayıt dışılığın önüne geçilmesi sağlanacak.

Doğum izni ve sosyal medya düzenlemeleri komisyonda

Doğum iznini 24 haftaya çıkaracak teklifin ise Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonundaki görüşmelerine devam edilecek.

Bu düzenlemeyle, özel sektör çalışanlarının babalık izni 10 güne çıkarılarak memurlarla eşitlenecek. Aynı teklif kapsamında, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunması engellenirken, oyun dağıtıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu hale getirilecek.

"Terörsüz Türkiye" hedefinde yasal düzenleme aşaması

"Terörsüz Türkiye" hedefinde ise yasal düzenleme aşaması için gözler bayram sonrasına çevrildi.

Tarihi Komisyonda üyesi bulunan siyasi partiler, olası yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, ortak raporu hazırlayan siyasi partilerin grup koordinatörleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, 18 yaş altı suçlulara ilişkin Meclis araştırması da çalışmalarını sürdürüyor. Araştırma komisyonu, bu hafta yapacağı iki toplantıda hukukçuları ve akademisyenleri dinleyecek.

